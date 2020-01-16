صعود طفيف لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة بلغت 0.05% مع بداية تعاملات اليوم الخميس، إلى مستوى 13776 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.04%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.07%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.09%، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء إلى مستوى 13769 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب.