صعود طفيف لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الخميس
10:33 ص الخميس 16 يناير 2020
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة بلغت 0.05% مع بداية تعاملات اليوم الخميس، إلى مستوى 13776 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.04%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.07%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.09%، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء إلى مستوى 13769 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب.
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