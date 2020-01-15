مجموعة عوده اللبنانية توضح في بيان رسمي حقيقة بيع مصرفها في مصر

كتبت- منال المصري:

أصدرت مجموعة عوده المصرفية اللبنانية بيانًا رسميًا اليوم الأربعاء توضح فيه حقيقة بيع عملياتها في مصر على خلفية ما نشر خلال الأيام الماضية .

وذكر البيان أنه تعليقاً على بعض التقارير الصحافية التي تناولت احتمال بيع المصرف التابع لبنك عوده في مصر، يهمّ بنك عوده توضيح الآتي:

على أثر طلب البنك المركزي اللبناني من مساهمي المصارف اللبنانية توفير تقديمات مالية لتعزيز الأموال الخاصة لهذه المصارف، جرت اتصالات بين عوده وأطراف أخرى حول خيارات استراتيجية كفيلة بتلبية المتطلبات النظامية تطبيقاً للتعليمات رقم 532 الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 4 نوفمبر 2019، من ضمنها إمكانية بيع مساهمة المجموعة في بنك عوده مصر دون أن تأخذ هذه الاتصالات أي صفة إلزامية.

وذكر البيان: "وبناءً على واقع الأمر وعدم وجود لتاريخه أيّ التزام، لم يتقدم بنك عوده بأيّ طلب إلى جانب البنك المركزي المصري".

قال البنك "ويهم بنك عوده أن يؤكد أنّ أي خطوات مستقبلية بخصوص هذا الموضوع ستتم بناءً على توجيهات وتعليمات المصرف المركزي المصري واللبناني وحسب القوانين المرعية الإجراء وتعليمات وأنظمة السلطات التنظيمية والرقابية في كل من مصر ولبنان، حتى ذلك الحين يبقى كل حديث في هذا الموضوع مجرد استبيان نوايا".