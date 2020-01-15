وزير الطاقة: صادرات الغاز الإسرائيلية إلى مصر ربما يعاد تصديرها

القاهرة- وكالات:

قال يوفال شتاينتز وزير الطاقة الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن صادرات الغاز الإسرائيلية إلى مصر ربما يعاد تصديرها إلى أوروبا عبر محطة إدكو للغاز الطبيعي المسال بشمال مصر "في غضون أشهر قليلة"، بحسب وكالة رويترز.

وقال شتاينتز لرويترز إن إسرائيل تتحدث مع مصر والهند حول تصدير الغاز من شرق المتوسط إلى الهند عبر قناة السويس.

وكان وزيرا البترول والطاقة في مصر وإسرائيل، أعلنا في بيان مشترك، عن بدء ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر اليوم الأربعاء.

وقال البيان، الذي أصدرته وزارة البترول المصرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وحصل مصراوي على نسخة منه، إن هذه الخطوة تمثل تطورا هاما يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين.

وذكر البيان، أن هذا التطور سيمكن إسرائيل من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية، وذلك في إطار دور مصر المتنامي كمركز إقليمي للغاز.

وسيقوم كلا الوزيرين المهندس طارق الملا وزير البترول المصري، ونظيره الإسرائيلي بإعلان هذا التطور أثناء المؤتمر الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط والذي سيعقد يوم الخميس في القاهرة، بحسب البيان.

ومن المتوقع، أن يوافق كل من وزراء الطاقة المصرى والقبرصى والاسرائيلي واليوناني والإيطالى والأردنى والفلسطينى على تأسيس منظمة إقليمية للغاز خلال انعقاد القمة، وفقا لما ذكره البيان.