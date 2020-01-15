أكثر الكلمات إنتشاراً

قاعدة برنيس حادث ميكروباص الطبيبات أحداث السودان سد النهضة أحداث ليبيا محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس نانسي عجرم الدوري الإنجليزي عزل ترامب

كيف ستتحول مصر لمركز طاقة طاقة إقليمي بعد استيراد الغاز من إسرائيل؟ (فيديوجرافيك)

05:46 م الأربعاء 15 يناير 2020
كيف ستتحول مصر لمركز طاقة طاقة إقليمي بعد استيراد الغاز من إسرائيل؟ (فيديوجرافيك)

الغاز الطبيعي

كتبت- ياسمين سليم:

بدأت مصر، اليوم الأربعاء، استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، بشكل رسمي، مع إعلان وزيري البترول والطاقة في البلدين بدء عمليات الضخ في وقت مبكر من صباح اليوم.

وذكر بيان للوزيرين، أن هذا التطور سيمكن إسرائيل من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية، وذلك في إطار دور مصر المتنامي كمركز إقليمي للغاز.

ويرصد مصراوي في الفيديوجرافيك التالي تفاصيل عملية تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة بعد أن بدأت في استقبال الغاز الإسرائيلي.

اقرأ أيضا:

مصر تبدأ رسميا استقبال الغاز الطبيعي من إسرائيل‎

تعرف على تفاصيل بدء تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر

رويترز: مصر تتلقى الغاز من إسرائيل بواقع 200 مليون قدم مكعبة يوميا

لماذا تستورد مصر الغاز من إسرائيل؟ وزير البترول الأسبق يجيب (فيديو)

"إيست ميد" خط جديد لتصدير غاز إسرائيل لأوروبا.. فما تأثيره على مصر؟

الغاز الطبيعي إسرائيل أوروبا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر.. الجونة 0 - 1 الزمالك.. هدف رائع لشيكابالا