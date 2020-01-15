كيف ستتحول مصر لمركز طاقة طاقة إقليمي بعد استيراد الغاز من إسرائيل؟ (فيديوجرافيك)

كتبت- ياسمين سليم:

بدأت مصر، اليوم الأربعاء، استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، بشكل رسمي، مع إعلان وزيري البترول والطاقة في البلدين بدء عمليات الضخ في وقت مبكر من صباح اليوم.

وذكر بيان للوزيرين، أن هذا التطور سيمكن إسرائيل من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية، وذلك في إطار دور مصر المتنامي كمركز إقليمي للغاز.

ويرصد مصراوي في الفيديوجرافيك التالي تفاصيل عملية تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة بعد أن بدأت في استقبال الغاز الإسرائيلي.

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