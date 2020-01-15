وزير الاتصالات يبحث استفادة الكونغو من خبرات مصر في التحول الرقمي

كتب- علاء حجاج:

بحث عمرو طلعت وزير الاتصالات، مع نظيره بالكونغو أغسطين كيباسا ماليبا، والوفد المرافق له، تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الاتصالات، والاستفادة من الخبرات المصرية في عدد من المشروعات الكبرى وخاصة مشروعات البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

وبحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الأربعاء، جاء اللقاء بين الوزيرين في إطار زيارة وفد من جمهورية الكونغو الديمقراطية لمصر خلال الفترة من 12 إلى 16 يناير الجاري لفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين على عدة مستويات وقطاعات مختلفة.

واستعرض طلعت، خلال اللقاء، الجهود التي تبذلها مصر للتحول إلى مجتمع رقمي متكامل، وإمكانية مشاركة الخبرات المصرية في هذا المجال مع الجانب الكونغولي، موضحا أهمية بناء قدرات الشباب في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحسب بيان الوزارة.

ودعا طلعت نظيره الكونغولي لمشاركة الشباب من الكونغو في مبادرة أفريقيا للألعاب والتطبيقات الرقمية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف لتدريب 10 آلاف شاب أفريقي ومصري في مجال صناعة الألعاب الرقمية.

وأعرب طلعت عن استعداد مصر للتعاون في مجال بناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال توفير البرامج التدريبية المتخصصة للدارسين من جمهورية الكونغو الديمقراطية باستخدام الوسائل التكنولوجية المساعدة.

وقال الوزير الكونغولي، إنه يتطلع للتعاون مع مصر في تنفيذ التحول الرقمي في مجال الخدمات الحكومية، والذي يعد هدفا رئيسيا للحكومة.

ورحب الوزير الكونغولي بمشاركة الخبرات المصرية في مجال بناء القدرات، مؤكدا حرصه على التنسيق مع مصر للاستفادة من البرامج المتخصصة التي تتيحها من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار الوزير الكونغولي، إلى سعي بلاده لتطوير البنية التحتية، من خلال إنشاء شبكة للربط بين مدن جمهورية الكونغو الديموقراطية، معربا عن تطلعها إلى مصر كشريك ومساهم في النهوض وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واتفق الجانبان على إعداد مذكرة تفاهم تشمل مجالات التعاون المقترحة بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.