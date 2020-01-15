كيف تطور إنتاج منجم السكري من الذهب في آخر 5 سنوات؟ (جراف تفاعلي)

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت شركة سنتامين الأسترالية، المسؤولة عن إدارة واستغلال منجم السكري للذهب، في مصر، ارتفاع إنتاج المنجم من الذهب خلال الربع الرابع من عام 2019 بنسبة 7.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

وبحسب بيانات أعلنتها الشركة مؤخرا، سجل إنتاج منجم السكري من الذهب خلال الربع الرابع من عام 2019 نحو 148.4 ألف أوقية مقابل 137.6 ألف أوقية خلال نفس الفترة من عام 2018.

وارتفع بذلك إنتاج المنجم خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 51.4%، مقارنة بالربع الثالث من نفس العام والذي سجل نحو 98 ألف أوقية.

ورغم هذه الزيادة فإن إنتاج المنجم خلال الربع الرابع من 2019 لم يحقق المستوى المتوقع له والذي أعلنته الشركة من قبل في أكتوبر الماضي عند 157.9 ألف أوقية.

وعلى مستوى العام ككل، ارتفع إنتاج منجم السكري خلال 2019 إلى نحو 480.5 ألف أوقية مقابل نحو 472.8 ألف أوقية في 2018، بنسبة زيادة نحو 1.7%.

وتتوقع الشركة أن يصل إنتاج المنجم من الذهب خلال العام الجاري إلى بين 510 و540 ألف أوقية، بزيادة على الأقل تصل إلى نحو 6%.

ويرصد مصراوي في الرسم البياني التفاعلي التالي، تطور إنتاج منجم السكري من الذهب في آخر 5 سنوات، بحسب بيانات شركة سنتامين.