أسعار حديد التسليح تتراجع 300 جنيه للطن الواحد لتنشيط المبيعات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار حديد التسليح بين 200 و300 جنيه للطن، خلال الأسبوع الجاري، لتنشيط حركة البيع والشراء بالسوق، مع تراجع سعر الخام عالميا، بحسب ما قاله متعاملون بسوق الحديد لمصراوي.

وقال محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن حالة الركود الذي يشهدها سوق الحديد حاليا دفع عدد من مصانع الحديد مثل الجارجي والسويس للصلب وحديد المصريين إلى خفض الأسعار، وذلك مع تراجع سعر خام البليت عالميا بنحو 15 دولارا للطن.

وتراجع سعر طن خام البليت إلى 245 دولارا الأسبوع الماضي مقابل سعر يتراوح بين 430 و440 دولارا للطن خلال أول أسبوع بيناير الجاري.

وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الحديد شهدت تراجعا خلال الأسبوع الجاري بقيمة تترواح بين 200 و300 للطن، وذلك لتنشيط حركة البيع بالسوق.

وأضاف الزيني، أن سعر طن الحديد بشركة الجارحي تراجع إلى 9800 جنيه خلال تعاملات اليوم مقابل 10 آلاف جنيه أول أسبوع بالشهر الجاري، تسليم أرض المصنع.

كما انخفض سعر طن الحديد بشركتي السويس للصب وحديد المصريين إلى 9900 جنيه خلال تعاملات اليوم مقابل 10200 جنيه أول أسبوع بالشهر الجاري، تسليم أرض المصنع.

ويتراوح سعر طن الحديد للمستهلك خلال تعاملات اليوم بين 8900 و10200 جنيه، وفقا لما ذكره الزيني لمصراوي.

وكانت شركتي حديد وبشاي قدمت حوافز للتجار تتراوح بين 200 جنيه و370 جنيها، لتنشيط حركة البيع والشراء، خلال الأسبوع الماضي، بحسب ما قاله خالد الدجوي، رئيس شركة الماسية للصلب، في وقت سابق لمصراوي.

وتصل قيمة الحافز التي تقدمها شركة حديد عز للتجار إلى نحو 370 جنيها للطن، ليصل سعر طن الحديد بعد الحافز، إلى نحو 10200 جنيه، تسليم أرض المصنع.

وتصل قيمة الحافز التي تقدمها شركة بشاي إلى نحو 200 جنيه للطن، ليصل سعر طن الحديد بعد الحافز، إلى نحو 10 آلاف جنيه، تسليم أرض المصنع.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.