فودافون: جاهزون لتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع التأمين الصحي الشامل

كتب- علاء حجاج :

قال أيمن عصام رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بفودافون مصر، لمصراوي، إن الشركة جاهزة لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الشامل.

وأضاف عصام، أن الشركة نجحت في تنفيذ المشروع التجريبي لمحافظة بورسعيد، وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى في ثلاث محافظات: الأقصر والسويس والإسماعيلية.

وأوضح عصام، أن الشركة تنتظر توجيه الحكومة لها لبدء عملية الربط التكنولوجي لمشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الثلاثة.

ويهدف مشروع التأمين الصحي الشامل رفع كفاءة مستوى تقديم خدمات الرعاية الصحية في مصر، بالإضافة إلى ونشر وتطبيق أحدث تقنيات الرعاية الصحية عن بعد وذلك بإستخدام تكنولوجيا متطورة.

وكانت شركة فودافون نفذت الجزء الخاص بالميكنة في مشروع التأمين الصحي الشامل بالتعاون في محافظة بورسعيد العام الماضي بالشراكة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي ووزارتي الصحة و الإتصالات.

واستعرضت شركة فودافون مصر محاكاة مشروع التأمين الصحى الشامل بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال معرض كايرو أي سي تي خلال ديسمبر الماضي.