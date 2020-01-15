جلوفو تجتمع اليوم مع مندوبي التوصيل لاعتراضهم على نظام المحاسبة الجديد

كتب- علاء حجاج:

بدأت شركة جلوفو لطلبات وتوصيل الطعام، نظامًا محاسبيًا جديدًا مع مندوبي التوصيل بمنطقتي المهندسين ووسط البلد كمرحلة أولى على أن تعمم هذا النظام على مختلف مندوبي التوصيل في مختلف المناطق.

وبحسب أحد مندوبي توصيل جلوفو، يصل عائد قبول الكباتن للطلب في النظام الجديد إلى 5 جنيهات، وجنيهين لكل كيلو متر مقابل 4 جنيهات و130 قرشًا فى النظام القديم.

ويضاف لها "بونص" بقيمة 20 أو 40 أو 60 أو 85 جنيهًا في النظام الجديد تحدد حسب عدد الرحلات أسبوعيا مقابل بونص يومي 70 جنيهًا في النظام القديم، وفقا لقول أحد مندوبين الشركة.

وقال المندوب، إن زملائه يعترضون على هذا النظام الجديد، مشيرًا إلى أن من أسباب الاعتراض إلغاء البونص اليومي، بالإضافة إلى وضع نظام بونص جديد أسبوعي موزع على توقيتات محددة يوميا.

وتابع: "أغلب الأوقات المحدد فيها البونص تشهد طلبات ضعيفة مما يؤدي إلى عدم تحقيق المندوبين للبونص، وذلك لعدم تلقيهم أي طلبات توصيل".

وستعقد الشركة اجتماعا، اليوم الأربعاء، الساعة الخامسة، مع المندوبين لمناقشتهم في التعديلات الجديدة، بحسب رسالة تلقاها مندوبي توصيل شركة جلوفو أمس بمنطقتي وسط البلد والمهندسين.