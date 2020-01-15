ترشيح علاء فاروق لرئاسة البنك الزراعي المصري خلفًا للقصير

علاء فاروق، مرشحًا لرئاسة البنك الزراعي

كتبت- منال المصري:

قالت مصادر مصرفية، إن علاء فاروق، الرئيس التنفيذي لمجموعة التجزئة المصرفية في البنك الأهلي المصري، مرشحا لتولي رئاسة البنك الزراعي المصري خلفا لسيد القصير.

وكان السيد القصير تولى منصب وزير الزراعة في التعديلات الوزارية الأخيرة مما أدى إلى تقديم استقالته من البنك.

وأشارت المصادر إلى أن حازم حجازي نائب رئيس بنك القاهرة وحمدي عزام نائب رئيس بنك التنمية الصناعية من ضمن الأسماء المصرفية الأخرى المرشحة لتولي منصب رئيس البنك الزراعي ولكن علاء فاروق هو الأقرب لتولي المنصب.

ويفضل حازم حجازي البقاء في منصبه في بنك القاهرة لاستكمال تنفيذ خطة تطوير أعمال البنك على مستويات ميكنة المدفوعات والتجزئة المصرفية.

وشغل علاء فاروق منصب رئيس قطاع التسويق ومبيعات المنتجات المصرفية للأفراد والقنوات البديلة بالبنك الأهلي المصري في يوليو 2008، ثم تم ترقيته لمنصب الرئيس التنفيذي لمجموعة التجزئة المصرفية من 4 سنوات.

وعمل علاء فاروق في العديد من البنوك الخاصة مثل بنك باركليز أحد أكبر البنوك الأجنبية بالجهاز المصرفي قبل خروجه من السوق المصري في 2016.