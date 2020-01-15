مصر الجديدة للإسكان تمد مهلة تلقي عروض المشاركة في الإدارة إلى 21 فبراير

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إنها قررت مد مهلة تلقي عروض المتنافسين على المشاركة في الإدارة حتى 21 فبراير2020.

وكانت الشركة أعلنت في نوفمبر الماضي، الجدول الزمني لاستلام عروض المشاركة في الإدارة ليبدأ اعتبارا من 25 نوفمبر الماضي شراء كراسة الشروط والعقد لمقدمي العرض في مقر الشركة، وإتاحة virtual data room ابتداءً من 1 ديسمبر، على أن يكون آخر موعد لتلقي استفسارات مقدمي العروض يوم 10 ديسمبر.

وفي مطلع الشهر الجاري، قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إنه تقرر مد فترة عقد الشريك الاستراتيجي المنتظر اختياره لإدارة الشركة من 7 إلى 10 سنوات.

وكانت الجمعية العامة غير العادية للشركة وافقت في نهاية نوفمبر الماضي على إسناد إدارة الشركة إلى شركة ذات خبرة في مجالات التطوير أو الاستثمار العقاري استرشادا بالشروط الأساسية للتعاقد، كما اعتمدت كراسة الشروط وكذلك عقد المشاركة في الإدارة.

ويأتي اتفاق إسناد إدارة الشركة لشركة متخصصة في التطوير العقاري ضمن عملية طرح بنسبة تصل إلى 25% من أسهم الشركة المملوكة للشركة القابضة للتشييد والتعمير.

وتتضمن عملية الطرح 10% لمستثمر استراتيجي private equity متخصص في التطوير العقاري أو تحالف بين مستثمر استراتيجي وشركة تطوير عقاري، بحسب بيان سابق من الشركة.