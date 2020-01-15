أسعار النفط تتراجع بفعل مخاوف الاتقاق التجاري الأمريكي الصيني

القاهرة- وكالات:

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بفعل مخاوف اتفاق "المرحلة واحد" التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وربما لا يعزز الطلب، بحسب وكالة رويترز.

وتعتزم واشنطن الإبقاء على رسوم جمركية على سلع صينية لحين استكمال مرحلة ثانية من الاتفاق.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، مساء أمس الثلاثاء، إن الرسوم على السلع الصينية ستظل سارية لحين اكتمال المرحلة الثانية من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين، على الرغم من التوقعات بأن يوقع الطرفان اتفاقا مؤقتا في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وهبط خام القياس العالمي برنت 16 سنتا أو 0.3% إلى 64.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 0745 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكاس الوسيط الأمريكي 15 سنتا أو 0.3% إلى 58.08 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق المرحلة واحد مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه في البيت الأبيض اليوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن يشمل الاتفاق بنودا تنص على أن تشتري الصين إمدادات طاقة أمريكية إضافية بقيمة تصل إلى 50 مليار دولار، وفقا للوكالة.

وارتفعت مخزونات النفط الأمريكية 1.1 مليون برميل، وفقا لما أظهرته بيانات من معهد البترول الأمريكي، مخالفة توقعات بالتراجع.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن من المتوقع ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة النفطي إلى مستوى قياسي عند 13.30 مليون برميل يوميا في 2020 مدفوعا في الأساس بزيادة الإنتاج من منطقة الحوض البرمي في تكساس ونيو ميكسيكو.

وقالت وكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصدر لم تذكر اسمه إن أعضاء رئيسيين في منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، المجموعة المعروفة باسم "أوبك"، بدأوا مباحثات بشأن احتمال تأجيل قرار يخص تمديد خفض الإنتاج الحالي حتى يونيو المقبل.

القاهرة- وكالات:

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بفعل مخاوف اتفاق "المرحلة واحد" التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وربما لا يعزز الطلب، بحسب وكالة رويترز.

وتعتزم واشنطن الإبقاء على رسوم جمركية على سلع صينية لحين استكمال مرحلة ثانية من الاتفاق.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، مساء أمس الثلاثاء، إن الرسوم على السلع الصينية ستظل سارية لحين اكتمال المرحلة الثانية من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين، على الرغم من التوقعات بأن يوقع الطرفان اتفاقا مؤقتا في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وهبط خام القياس العالمي برنت 16 سنتا أو 0.3% إلى 64.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 0745 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكاس الوسيط الأمريكي 15 سنتا أو 0.3% إلى 58.08 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق المرحلة واحد مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه في البيت الأبيض اليوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن يشمل الاتفاق بنودا تنص على أن تشتري الصين إمدادات طاقة أمريكية إضافية بقيمة تصل إلى 50 مليار دولار، وفقا للوكالة.

وارتفعت مخزونات النفط الأمريكية 1.1 مليون برميل، وفقا لما أظهرته بيانات من معهد البترول الأمريكي، مخالفة توقعات بالتراجع.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن من المتوقع ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة النفطي إلى مستوى قياسي عند 13.30 مليون برميل يوميا في 2020 مدفوعا في الأساس بزيادة الإنتاج من منطقة الحوض البرمي في تكساس ونيو ميكسيكو.

وقالت وكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصدر لم تذكر اسمه إن أعضاء رئيسيين في منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، المجموعة المعروفة باسم "أوبك"، بدأوا مباحثات بشأن احتمال تأجيل قرار يخص تمديد خفض الإنتاج الحالي حتى يونيو المقبل.