وزيرة الصناعة: انتهجنا فكرا جديدا لتوفير وحدات صناعية مجهزة بالتراخيص

كتبت- شيرين صلاح:

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن وزارتها انتهجت فكرا جديدا لتوفير وحدات صناعية مجهزة بالتراخيص وموزعة قطاعيا، تيسيرا على المستثمر من ناحية، وتلبية لمتطلبات الخريطة الاستثمارية من ناحية أخرى، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة.

وأضافت نيفين جامع أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تيسير الإجراءات لكافة المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب، معربة عن حرص الحكومة على تهيئة بيئة ومناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصري.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع وفد من البنك الدولي برئاسة سامح وهبة، مدير التنمية والتطوير العمراني بالبنك، وذلك ضمن بعثة البنك التي تزور مصر حاليا لبحث أولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، والإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي ستنفذها لزيادة تمكين القطاع الخاص وتوفير فرص العمل للشباب.

وذكرت الوزيرة أن اللقاء استعرض مشروعات البنك الحالية في مصر، وفرص التعاون المستقبلية بين البنك والحكومة المصرية في مجالات تحسين مناخ الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تنمية البنية التحتية للمناطق الصناعية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بمختلف المؤشرات الاقتصادية العالمية.

وأكدت أهمية تعظيم الاستفادة من كافة البرامج التمويلية التي يوفرها البنك الدولي لتنفيذ مشروعات تنموية تخدم منظومة الاقتصاد القومي، وتسهم في خلق المزيد من فرص العمل أمام الشباب.

شارك في اللقاء مجدي غازي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وطارق شاش، رئيس القطاع المركزي للتخطيط والتعاون الدولي بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وشيرين خلاف، رئيسة مجلس المشروعات التنموية بالوزارة.