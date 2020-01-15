الأسبوع المقبل.. بعثة من البنك الدولي لبحث مستجدات برنامج تنمية الصعيد

كتبت- شيرين صلاح:

قال سامح وهبة، مدير التنمية والتطوير العمراني بالبنك الدولي، إن القاهرة ستستضيف الأسبوع المقبل بعثة جديدة من البنك، لبحث آخر مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج، والممول جزئياً من البنك الدولي.

جاء ذلك خلال لقاء وفد من البنك الدولي برئاسة سامح وهبة، مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء.

ويأتي هذا اللقاء برنامج زيارة بعثة البنك الدولي المتواجداة بمصر حاليا، لبحث أولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، والإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي ستنفذها لزيادة تمكين القطاع الخاص وتوفير فرص العمل للشباب.

وأعرب وهبة عن حرص البنك الدولي على تطوير برامج التعاون المشترك مع الحكومة المصرية وبصفة خاصة وزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة الحالية، بهدف دفع منظومة الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.



وذكر وهبة أن مشروعات البنك الدولي في مصر تتسم بالتنوع وتركز على تحسين التنافسية والبنية التحتية في المناطق الأقل نموا، وتوجيه استثمارات القطاع الخاص إلى مشروعات البنية التحتية، وتطبيق الإصلاحات في قطاعي التعليم والصحة للمساعدة على بناء رأس المال البشري.