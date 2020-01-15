أولها غدا.. المركزي يحدد 9 اجتماعات للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري

كتبت - منال المصري:

حدد البنك المركزي 9 اجتماعات للجنة السياسة النقدية المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، خلال العام الجاري.

وتعقد اللجنة أول اجتماعاتها غدا، الخميس، لتحديد مصير سعر الفائدة، بعدما تم تأجيل الاجتماع الأخير في 2019، لاعتماد تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي الجديد.

ويعقد اجتماع للجنة السياسة، يوم الخميس بعد كل 6 أسابيع، ويأتي الاجتماع الثاني يوم 20 فبراير، والثالث يوم 2 إبريل، والرابع سيكون يوم 14 مايو، والخامس يوم 25 يونيو المقبل، ويكون سادس اجتماع للجنة يوم 13 أغسطس، وسابع اجتماع يوم 24 سبتمبر، ويأتي ثامن اجتماع يوم 12 نوفمبر والاجتماع التاسع والأخير يوم 24 ديسمبر من العام الجاري.

وأصدر مجلس إدارة البنك المركزي قرارًا بتشكيل لجنة السياسات النقدية، برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزى، وتضم نائبى المحافظ و3 أعضاء، وتتكون من جمال نجم ورامى أبوالنجا، نائبى محافظ البنك المركزى، وفى عضويتها أيضًا الدكتور محمد عمران عضو مجلس إدارة البنك المركزى، ورئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور أشرف العربى، عضو مجلس إدارة البنك المركزى، ووزير التخطيط السابق، إضافة إلى الدكتورة نجلاء الأهواني، عضو مجلس إدارة البنك المركزى، ووزيرة التعاون الدولى السابقة.

وتهدف لجنة السياسة النقدية لتحقيق استقرار الأسعار، وخلق البيئة المحفزة لتشجيع الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادى، وتتابع المتغيرات الاقتصادية الداخلية، منها التضخم وأسعار الفائدة والتطورات النقدية والائتمانية وأسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي.