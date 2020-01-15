أكثر الكلمات إنتشاراً

قاعدة برنيس تمرد السودان سد النهضة أحداث ليبيا محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس نانسي عجرم الدوري الإنجليزي عزل ترامب

أسعار الخضر والفاكهة تستقر في سوق الجملة بالعبور اليوم الأربعاء

11:07 ص الأربعاء 15 يناير 2020
أسعار الخضر والفاكهة تستقر في سوق الجملة بالعبور اليوم الأربعاء

أسعار الخضار

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي جنيهين، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سو الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 5 و7 جنيهات.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 جنيه و5.6 جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

البصل بين 3 و6 جنيهات.

الكوسة بين 5 و8 جنيهات.

الفاصوليا بين 8 و 10 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و 5 جنيهات.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال بلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال سكري بين 2 و4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 3 و 5 جنيهات.

اليوسفي بين 1.5 جنيه و6 جنيهات.

الجوافة بين 5 و9 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

أسعار الخضار أسعارالفاكهة الطماطم البصل البطاطس الكوسة

الخبر التالى:

استكمال الطرق الرئيسية ضمن أولويات الخطة الاستثمارية للنقل العام المقبل
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الإسكان: طرح شقق جديدة كاملة التشطيب وبالتقسيط (تفاصيل وشروط)