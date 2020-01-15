أسعار الخضر والفاكهة تستقر في سوق الجملة بالعبور اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي جنيهين، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سو الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 5 و7 جنيهات.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 جنيه و5.6 جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

البصل بين 3 و6 جنيهات.

الكوسة بين 5 و8 جنيهات.

الفاصوليا بين 8 و 10 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و 5 جنيهات.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال بلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال سكري بين 2 و4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 3 و 5 جنيهات.

اليوسفي بين 1.5 جنيه و6 جنيهات.

الجوافة بين 5 و9 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.