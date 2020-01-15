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رويترز: مصر تتلقى الغاز من إسرائيل بواقع 200 مليون قدم مكعبة يوميا

11:05 ص الأربعاء 15 يناير 2020
رويترز: مصر تتلقى الغاز من إسرائيل بواقع 200 مليون قدم مكعبة يوميا

حقل لإنتاج الغاز

القاهرة- وكالات:

قال مصدران نفطيان من مصر لوكالة رويترز اليوم الأربعاء إن البلاد بدأت اليوم تلقي الغاز الإسرائيلي بواقع 200 مليون قدم مكعبة يوميا.

وبموجب الاتفاق التاريخي، تشتري شركة خاصة في مصر هي دولفينوس القابضة 85 مليون متر مكعب من الغاز بقيمة 19.5 مليار دولار من حقلي ليفياثان وتمار الإسرائيليين على مدى 15 عاما.

وقال أحد المصدرين لرويترز والذي طلب عدم نشر اسمه "مصر بدأت تلقي 200 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا اعتبارا من اليوم الأربعاء على أن تزيد الكمية تدريجيا".

ويجري توريد الغاز عن طريق خط أنابيب تحت المياه يربط إسرائيل وشبه جزيرة سيناء في مصر.

ووصف المسؤولون في إسرائيل تصدير الغاز بأنه أهم صفقة تُبرم منذ توقيع البلدين اتفاقية سلام تاريخية في عام 1979.

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