التضامن: ختام فعاليات معرض "ديارنا" بمبيعات 6 ملايين جنيه اليوم

كتبت- ياسمين سليم:

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان، إن اليوم الأربعاء، آخر أيام معرض ديارنا، بقاعة مبنى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر.

واستمرت فعاليات المعرض لمدة 21 يوما في الفترة من 26 ديسمبر 2019 وحتى 15 يناير 2020 في سلسلة من العروض والأنشطة المختلفة والمعروضات اليدوية والتراثية المتميزة ، بحسب البيان.

واستعرضت نيڤين القباج وزير التضامن الاجتماعي، تقريرا حول فعاليات المعرض، حيث بلغ إجمالي المبيعات 6 ملايين جنيه.

وكانت محافظة الفيوم ضيف شرف المعرض كما تم تخصيص جناح داخل المعرض لمنتجات الأشخاص ذو الإعاقة من أصحاب الحرف اليدوية والفنانين وأعضاء جمعيات الأسر المنتجة.

ويعد معرض ديارنا والذي تقيمه وزارة التضامن الاجتماعي أكبر معرض للحرف اليدوية والصناعات التراثية على مساحة 3000 متر ليضم منتجات أكثر من 540 عارضا من مختلف محافظات مصر بمعروضات تضم الصناعات اليدوية من اشغال النحاس والمسنوجات والخزف والسجاد والفخار والبامبو والزجاج والمفروشات وغيرها من المنتجات التراثية.

وتضمن المعرض الأنشطة الفلكلورية وعروضا حية لتصنيع مجموعة من المنتجات اليدوية كما تم تخصيص منطقة للأطفال ويعد المعرض في هذه الدورة معرضاً صديق للبيئة حيث يلتزم بالاشتراطات البيئية والحد من التلوث في المنتجات التي سيتم عرضها او الأدوات المستخدمة في المعرض.