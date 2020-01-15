هبوط طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الأربعاء
10:21 ص الأربعاء 15 يناير 2020
كتب- مصطفى عيد:
هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة بلغت 0.07% مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء إلى مستوى 13747 نقطة.
بينما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.12%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.04%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.42%، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء إلى مستوى 13756 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب.
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز
-
267
-
147
-
147
-
136
-
115
-
107
-
105
-
104
-
95
-
92
-
61
-
59
-
58
-
54