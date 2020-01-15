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هبوط طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الأربعاء

10:21 ص الأربعاء 15 يناير 2020
هبوط طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الأربعاء

البورصة

كتب- مصطفى عيد:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة بلغت 0.07% مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء إلى مستوى 13747 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.12%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.04%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.42%، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء إلى مستوى 13756 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب.

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