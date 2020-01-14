البنك الأهلي يحذر من رسائل صوتية مجهولة.. ويؤكد سلامة أنظمة الدفع

كتبت- منال المصري:

أصدر البنك الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء، بيانًا أكد فيه عدم صحة ما تم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي على مدى الأيام الماضية من رسالة صوتية - مجهولة المصدر - تدعي خطورة التعامل من خلال المدفوعات الإلكترونية وتعرض بيانات العملاء لعمليات قرصنة.

وقال البنك الأهلي، في البيان الذي حصل مصراوي على نسخة منه، إن هذا الادعاء عارٍ تماما من الصحة.

وأضاف البيان، أنه سبق وأصدر رسائل نصية لعملائه وتنويه على موقعه الإلكتروني - في إطار توعيته المستمرة لعملائه - يؤكد على أهمية عدم قيام العملاء بتداول أرقامهم السرية أو أية بيانات تعريفية حفاظًا على معاملاتهم المالية.

وذكر البيان، أن البنك الأهلي المصري حاصل على شهادات متعددة من جهات دولية تعزز من سلامة إجراءات حفظ المعلومات، مشيرًا إلى أنه يضع سرية بيانات وحسابات عملائه كأولوية قصوى في منظومة التشغيل، ويتبع أعلى المعايير التأمينية للبيانات وآليات استخدام منتجاته الإلكترونية.

وأكد البنك على أهمية التوسع في المدفوعات الإلكترونية كمنهجية عمل على مستوى الدولة وأنه "يتعين ألا ننساق وراء شائعات تستهدف التشكيك في منظومة تلك المدفوعات التي تتبع أفضل المعايير الدولية".

وقال البنك إن نظم المدفوعات الإلكترونية على المواقع المعتمدة تكون مؤمنة ويتم موافاة العميل برقم سري لها.

كما أكد البنك الأهلي المصري على عدم صحة ما تم تداوله عبر رسالة صوتية غير معلومة المصدر من مخاطر استخدام نظم المدفوعات الإلكترونية أو تعرض أي من بيانات عملائه للقرصنة وأنه يعتبر تأمين نظم المعلومات محل اهتمام ومتابعة الجهات الرقابية، وفق تعليمات رقابية صارمة من البنك المركزي المصري واتباع أفضل الممارسات الدولية والتقنية.