شعبة الملابس: 50% تخفيضات في الأسعار خلال الأوكازيون الشتوي

كتبت- شيرين صلاح:

قال يحيي الزنانيري، نائب رئيس شعبة الملابس، لمصراوي، إن التخفضات على أسعار الملابس ستتراوح بين 20 و50% خلال الأوكازيون الشتوي.

وأضاف الزنانير، أنه في حال زيادة الإقبال على الشراء ستزيد هذه النسبة.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها أمس الاثنين، بدء فترة الأوكازيون الشتوي لعام 2020 اعتبارا من 27 يناير 2020 ولمدة شهر، على أن يتم عرض السلع اللازمة بأسعار مخفضة بالأوكازيون، للتخفيف من معاناة المواطنين.

وأضافت الوزارة في البيان، أن المشاركة في الأوكازيون ليست إلزامية على التجار وكل تاجر يرغب في المشاركة في الأوكازيون الحصول مسبقا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية.