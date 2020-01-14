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مشتريات أجنبية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات الثلاثاء

02:50 م الثلاثاء 14 يناير 2020
مشتريات أجنبية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات الثلاثاء

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.42% مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستوى 13756 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب.

كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.66%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.61%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 168.8مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب والمصريين صافي بيع بقيمة 113.3 مليون جنيه، و55.4 مليون جنيه على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفص بنسبة 0.75%، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين.

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