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بنك عودة اللبناني يدرس بيع مصرفه في مصر إذا حصل على عرض مناسب

02:25 م الثلاثاء 14 يناير 2020
بنك عودة اللبناني يدرس بيع مصرفه في مصر إذا حصل على عرض مناسب

بنك عوده

القاهرة- وكالات:

قال تامر غزالة المدير المالي لبنك عوده، إن البنك اللبناني يدرس بيع وحدته التابعة في مصر بعد أن لاقى اهتماما من بنوك، مما يشير إلى إعادة تفكير محتملة في الاستراتيجية في الوقت الذي يكابد فيه لبنان أزمة مالية، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف غزالة أن بنك عوده سيدعو لعقد اجتماع للمساهمين في الأسبوع الثاني من فبراير المقبل للتصويت على زيادة رأس المال، وأنه واثق من الحصول على دعم المساهمين.

وقال "إقبال المستثمرين على مصر زاد. لم نصل لأي اتفاق مع أي طرف لإتمام عملية.. لكننا ندرس هذا إذا حصلنا على العرض المناسب".

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