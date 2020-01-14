إحداها للتمويل متناهي الصغر.. القابضة للتأمين تعتزم تأسيس 4 شركات جديدة

كتبت- منال المصري:

قال باسل الحيني رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، إن الشركة القابضة تعتزم إنشاء 4 شركات خلال الفترة المقبلة للتوسع في تعظيم الخدمات المالية غير المصرفية باعتبارها أكبر مجموعة في هذا القطاع.

وأضاف الحيني، على هامش توقيع عقد تأسيس شركة مصر للتأمين التكافلي "حياة"، اليوم الثلاثاء، أن الشركة القابضة تعتزم تأسيس شركة للتأجير التمويلي، وبالفعل تم التعاقد مع المستشار المالي.

وذكر أنه بعد الانتهاء من تأسيس شركة التأجير التمويلي سيتم تأسيس شركة للتخصيم، وأخرى للتمويل متناهي الصغر.

وأشار الحيني إلى أن بعض البنوك قد تشارك في رأسمال شركة التأجير التمويلي لكن الحصة الأكبر والحاكمة ستكون لشركة مصر القابضة للتأمين.

وأوضح أن الشركة القابضة تعتزم أيضا التوسع في تقديم خدمات التأمين الطبي، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع شركة إعادة التأمين الدولية للمساعدة في الدراسة الطبية والسوقية لإنشاء شركة جديدة للتأمين الطبي.

وقال إن التأمين الطبي كان يتعرض لخسائر على مدار 6 سنوات سابقة، وتحول لأول مرة لتحقيق الأرباح وفقا لنتائج الأعمال بنهاية يونيو الماضي.

وكشف باسل الحيني عن اجتماع عقدته الشركة القابضة للتأمين مع بنوك الأهلي، ومصر، والاستثمار القومي، لدراسة التخارج من بعض الاستثمارات المشتركة في بعض الشركات بهدف تفعيل مشاركتهم في مساهمات جديدة.

وذكر أن الكيانات الأربعة اتفقت، عقب اجتماعات متتالية، على التخارج من شركتين، رافضا الإفصاح عنهما حتى الانتهاء من عملية تقييم التخارج.

وكان الحيني قال في تصريحات سابقة، إنه يتم إعداد دراسة عن التخارج من بعض الاستثمارات المشتركة مع بنوك الأهلي، ومصر، والاستثمار القومي، في العديد من الشركات والبنوك.