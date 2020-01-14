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رئيس بنك مصر لمصراوي: بنك القاهرة بدأ الترويج الخارجي للطرح في البورصة

12:16 م الثلاثاء 14 يناير 2020
رئيس بنك مصر لمصراوي: بنك القاهرة بدأ الترويج الخارجي للطرح في البورصة

محمد الأتربي رئيس بنك مصر

كتبت- منال المصري:

قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن بنك القاهرة بدأ الشهر الجاري الترويج لطرح حصة من رأسمال بنك القاهرة في البورصة.

وبنك القاهرة مملوك بالكامل لبنك مصر من خلال ذراعه الاستثماري شركة مصر للاستثمارات المالية.

وأضاف الأتربي، في تصريحات خاصة لمصراوي على هامش إطلاق شركة مصر للتأمين التكافلي "حياة"، أن ترويج الخارجي لطرح بنك القاهرة في البورصة يأتي تمهيدا لطرح البنك في البورصة خلال العام الجاري.

وكان طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، قال في تصريحات سابقة إنه سيتم طرح نسبة تتراوح بين 30 إلى 40% من بنك القاهرة في البورصة خلال الربع الأول من العام الجاري.

والقاهرة هو ثالث أكبر البنوك الحكومية، وتم قيده في البورصة مطلع 2017 برأسمال 2.25 مليار جنيه، ويدير الطرح المرتقب كل من شركتي هيرميس وإتش إس بي سي.

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