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القابضة للتأمين تطلق شركة للتأمين التكافلي "حياة" برأسمال 150 مليون جنيه

11:56 ص الثلاثاء 14 يناير 2020
القابضة للتأمين تطلق شركة للتأمين التكافلي "حياة" برأسمال 150 مليون جنيه

مؤتمر القابضة للتأمين

كتبت - منال المصري:

وقعت شركة مصر القابضة للتأمين، اليوم الثلاثاء، مع بنكي مصر والأهلي المصري، وشركتي شركة مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة وشركة مصر المالية للاستثمارات، عقد تأسيس شركة مصر للتأمين التكافلي حياة برأسمال 150 مليون جنيه.

ووقع الاتفاق باسل الحيني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة للتأمين، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ومحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وأحمد عبدالعزيز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة ومؤمن مختار رئيس شركة مصر للتأمين.

كما وقع كل من ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي وخليل البواب الرئيس التنفيذي المشارك، العضو المنتدب لمصر المالية للاستثمارات وعمر رضوان رئيس المسئولين التنفيذيين بشركة في الشركة المالية للاستثمارات، وسوزان حمدي رئيس مجموعة قطاع الاستثمار في بنك مصر.

ويتوزع رأسمال الشركة بنسبة 24% مناصفة بين بنك مصر وشركة مصر المالية الاستثمارات و24% للبنك الأهلي ومصر، من إجمالي رأسمال شركة مصر للتأمين التكافلي.

وتشارك شركة مصر القابضة للتأمين وشركتي مصر لتأمينات الحياة مصر للتأمين يشتركان بنسبة 52% من إجمالي رأس مال الشركة.

مؤتمر القابضة للتأمين شركة مصر القابضة للتأمين بنك مصر البنك الأهلي

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