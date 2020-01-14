التضامن تتفق مع التعليم على تفعيل شروط الحضور المدرسي لمستحقي معاش تكافل

كتبت- ياسمين سليم:

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء إن الوزيرة نيفين القباج، ناقشت مع طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في اجتماع عدد من المشروعات المشتركة منها مشروطية التعليم لمستحقي الدعم النقدي "تكافل".

وتشترط وزارة التضامن الاجتماعي على الأسر التي تتلقى الدعم النقدي "تكافل" حضور أطفالهم، 80% على الأقل من أيام الدراسة مقابل الحصول على معاش شهري.

وقال بيان من وزارة التضامن الاجتماعي إن الوزيرين اتفقا على تفعيل البروتوكول الموقع بين الوزارتين، فيما يخص متابعة معدلات غياب أطفال أسر تكافل في المدارس بمراحلها المختلفة.

وأضاف البيان أنه ضمن المشروعات المشتركة التي مناقشتها التغذية المدرسية والحضانات قبل مرحلة رياض الأطفال والمدارس المجتمعية ومدارس التربية الخاصة وملف دمج الاشخاص ذوى الاعاقة في المراحل التعليمية وتفعيل مميزات كروت الخدمات المتكاملة.

واتفقا وزيرا التربية والتعليم ووزيرة التضامن على التعاون لبناء برامج ومناهج خاصة للأطفال بالحضانة وتدريب المعلمين على طرق التدريس الحديثة والمناهج الجديدة التي يقدمها نظام التعليم الجديد، ووفقًا للبيان.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الاستعانة بالفصول الذكية "متعددة الاستخدامات، والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم مؤخرا، كحلول سريعة لعلاج بعض مشاكل المدارس المجتمعية والحضانات وفقاً لاحتياجات المناطق.

وذكر البيان أن الوزيرين اتفقا على تشكيل لجنة من الوزارتين لتحسين جودة التغذية المدرسية والتي تقدم لما يقرب من 11.5 مليون طالب.