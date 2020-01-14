التنمية الصناعية تطرح أراضي مرفقة في 12 محافظة على البوابة الإلكترونية

كتبت- شيماء حفظي:

أعلن المهندس مجدي غازي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في بيان اليوم الثلاثاء، فتح باب بيع كراسات اشتراط الأراضي الصناعية الجديدة التي تتيحها البوابة الإلكترونية لخريطة الاستثمار الصناعي.

وأضاف البيان، أن هذا الطرح، يأتي ضمن المرحلة الثانية من الطرح والذي يتقدم عليه المستثمر أونلاين، وتشمل المرحلة الثانية طرح 1705 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق بفرص استثمارية جاهزة في 12 محافظة.

وتبلغ المساحة الإجمالية للأراضي، 4.2 مليون متر مربع تقريبا تشمل كل القطاعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بمساحات تتراوح من 160 متر مربع وحتى 40 ألف متر مربع.

ودعا غازي كافة المستثمرين الصناعيين المحليين والأجانب ورواد الاعمال بالاطلاع على البوابة الالكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية وسحب كراسات الشروط والتقدم على الاراضي المتاحة بدءا من اليوم الثلاثاء عبر البوابة اضغط هنا

وكانت الهيئة قد أعلنت لأول مرة عن طرح أراض صناعية على البوابة الإلكترونية للخريطة الصناعية كمرحلة أولى أكتوبر الماضي على إجمالي عدد 2050 قطعة أرض، وجاري دراسات الطلبات المقدمة عليها للبدء في إجراءات التخصيص.

وقال رئيس الهيئة إن مصر أصبحت تمتلك خريطة صناعية الكترونية دقيقة ومفصلة وميسرة للمستثمر الصناعي ليتمكن من الدخول والتعامل عليها من أي مكان في العالم.

وأوضح أن الخريطة بوصفها أول دليل للأراضي والمناطق الصناعية توفر بيانات كاملة عن الأراضى الشاغرة الجاهزة للاستثمار في المدن الجديدة والمحافظات وتضم كافة الفرص الاستثمارية الصناعية متاحة لجميع المستثمرين في الداخل والخارج للاطلاع عليها.