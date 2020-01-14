أسعار الذهب العالمية تهبط لأقل مستوى لها في أسبوعين

القاهرة- وكالات:

تراجعت أسعار الذهب لأدنى مستوياتها في نحو أسبوعين اليوم الثلاثاء، إذ تحسن الإقبال على المخاطرة بفعل بيانات اقتصادية صينية جاءت أفضل من التوقعات والتوقيع الوشيك لاتفاق تجاري أولي بين الولايات المتحدة والصين، بحسب وكالة رويترز.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1538.84 دولار للأوقية، بحلول الساعة 0459 بتوقيت جرينتش.

وفي وقت سابق من الجلسة، لامست الأسعار أدنى مستوياتها منذ الثالث من يناير الجاري عند 1535.75 دولار.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1539.70 دولار.

وارتفعت الأسهم الآسيوية في ظل إشارات على حسن النية بين أكبر اقتصاديين في العالم في الوقت الذي يستعدان فيه للتوقيع على اتفاق سيمثل هدنة في نزاع الرسوم الجمركية المستمر بينهما منذ 18 شهرا، والذي تسبب في قلب وضع الاقتصاد العالمي رأسا على عقب.

وقبل يوم من توقيع اتفاق المرحلة (1) التجاري، أسقطت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الاثنين وسم الصين كمتلاعب بالعملة، ما يشير إلى المزيد من التحسن في العلاقات.

وقال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر إن الترجمة الصينية للاتفاق انتهت تقريبا وستُعلن قبل حفل التوقيع غدا الأربعاء.

ولكن هناك مخاوف مستمرة من أن هذا لا يشكل نهاية للحرب التجارية التي تسببت في اضطراب الأسواق العالمية على مدى العام ونصف العام الماضيين.

وأظهرت بيانات من الصين ارتفاع الصادرات للمرة الأولى في خمسة أشهر في ديسمبر الماضي، بينما فاقت الواردات أيضا التوقعات.