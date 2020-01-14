أكثر الكلمات إنتشاراً

محاكمة راجح سد النهضة أحداث ليبيا أسعار الذهب الطقس حصاد 2019 نانسي عجرم الدوري الإنجليزي عزل ترامب

أسعار الذهب العالمية تهبط لأقل مستوى لها في أسبوعين

10:57 ص الثلاثاء 14 يناير 2020
أسعار الذهب العالمية تهبط لأقل مستوى لها في أسبوعين

سبائك ذهبية

القاهرة- وكالات:

تراجعت أسعار الذهب لأدنى مستوياتها في نحو أسبوعين اليوم الثلاثاء، إذ تحسن الإقبال على المخاطرة بفعل بيانات اقتصادية صينية جاءت أفضل من التوقعات والتوقيع الوشيك لاتفاق تجاري أولي بين الولايات المتحدة والصين، بحسب وكالة رويترز.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1538.84 دولار للأوقية، بحلول الساعة 0459 بتوقيت جرينتش.

وفي وقت سابق من الجلسة، لامست الأسعار أدنى مستوياتها منذ الثالث من يناير الجاري عند 1535.75 دولار.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1539.70 دولار.

وارتفعت الأسهم الآسيوية في ظل إشارات على حسن النية بين أكبر اقتصاديين في العالم في الوقت الذي يستعدان فيه للتوقيع على اتفاق سيمثل هدنة في نزاع الرسوم الجمركية المستمر بينهما منذ 18 شهرا، والذي تسبب في قلب وضع الاقتصاد العالمي رأسا على عقب.

وقبل يوم من توقيع اتفاق المرحلة (1) التجاري، أسقطت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الاثنين وسم الصين كمتلاعب بالعملة، ما يشير إلى المزيد من التحسن في العلاقات.

وقال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر إن الترجمة الصينية للاتفاق انتهت تقريبا وستُعلن قبل حفل التوقيع غدا الأربعاء.

ولكن هناك مخاوف مستمرة من أن هذا لا يشكل نهاية للحرب التجارية التي تسببت في اضطراب الأسواق العالمية على مدى العام ونصف العام الماضيين.

وأظهرت بيانات من الصين ارتفاع الصادرات للمرة الأولى في خمسة أشهر في ديسمبر الماضي، بينما فاقت الواردات أيضا التوقعات.

سبائك ذهبية أسعار الذهب العقود الأمريكية وزارة الخزانة الأمريكية الذهب

الخبر التالى:

أسعار النفط تستقر بفضل توقعات انخفاض المخزون الأمريكي
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان