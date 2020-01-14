التجارة" و"قطاع الأعمال" يبحثان سبل زيادة الصادرات المصرية لأفريقيا

كتبت- شيماء حفظي:

قال بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء إن الوزيرة نيفين جامع، بحثت مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين لزيادة الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الأفريقية، في إطار مبادرة "جسور".

وأطلقت وزارة قطاع الأعمال العام مبادرة جشور لتعزيز ودعم التجارة الخارجية والتي تستهدف في مرحلتها الأولى تسهيل التجارة البينية بين مصر و10 دول بشرق أفريقيا في لزيادة الصادرات المصرية للسوق الأفريقي.

وبحسب البيان فإن اللقاء ناقش التعاون بين الوزراتين للاستفادة من الأراضي الصناعية غير المستغلة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام من خلال تخصيص ورش صغيرة بها لتدشين صناعات صغيرة تسهم في خلق فرص عمل حقيقية للشباب.

وأضاف البيان أن الحكومة حريصة خلال المرحلة الحالية على دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد القومى.

ونقل البيان عن نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قولها إن هناك تنسيق كامل مع كافة الوزارات المعنية لتنفيذ رؤية واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لزيادة الإنتاجية وتعزيز الصادرات المصرية للأسواق العالمية وتوفير فرص العمل اللائق والمنتجة للشباب.

وأضافت أن الوزارة حريصة على تحقيق الاستفادة الكاملة من مبادرة جسور لزيادة الصادرات المصرية لأسواق الدول الأفريقية خاصه صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تتمتع بتنافسية وقبول كبير بالسوق الأفريقى.

وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن مبادرة "جسور" توفر سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات من خلال شركاتها التابعة وتشمل النقل البري للبضائع والتجميع والنقل البحري والتخليص الجمركي وتوفير المستودعات والمعارض الدائمة، إلى جانب خدمات التأمين والتسويق للمصدرين المصريين ومراكز تجارية ووكلاء للتوزيع.

وأضاف أنه يجري حاليا التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإنشاء منصة إلكترونية لتسويق المنتجات المصرية بالأسواق الافريقية، مشيرًا إلى أن المنصة تستهدف تجميع منتجات مصرية الصنع في كتالوج إلكتروني للتسويق وتقديم خدمات الوساطة.

وتستهدف وزارة قطاع الأعمال توفير ورش صغيرة لأصحاب المشروعات بمساحات تبدأ من 100 متر داخل هذه المصانع وإتاحتها للصناعات الصغيرة بهدف زيادة تنافسيتها وتوفير فرص عمل للشباب.