البورصة تصعد بنسبة طفيفة مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

القاهرة- مصراوي:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة بلغت 0.06% مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستوى 13706 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.26%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.2%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفص بنسبة 0.75%، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين.