البورصة تصعد بنسبة طفيفة مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
10:17 ص الثلاثاء 14 يناير 2020
القاهرة- مصراوي:
صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة بلغت 0.06% مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستوى 13706 نقطة.
وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.26%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.2%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفص بنسبة 0.75%، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين.
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