البنك المركزي: 1.7 مليار دولار تدفقات أجنبية على البنوك في 4 أيام وراء ارتفاع الجنيه

كتبت- منال المصري:

قال البنك المركزي، في بيان اليوم الاثنين، إن سعر صرف الدولار واصل تراجعه أمام الجنيه اليوم الاثنين، ليسجل 15.86 جنيه للشراء و15.96 جنيه للبيع.

وأضاف أنه "بذلك يكون سعر صرف الدولار قد فقد حوالي 14 قرشا منذ يوم الأربعاء الماضي حتى اليوم".

وقال المركزي إن هذا التراجع يأتي نتيجة زيادة ملحوظة في موارد البنوك من النقد الأجنبي، وخاصة من استثمارات صناديق النقد الأجنبي في الأسواق المالية المصرية.

وأضاف أن إجمالي تدفقات النقد الأجنبي للبنوك سجل حوالي 1.7 مليار دولار منذ يوم الأربعاء الماضي حتى اليوم.