المركزي يحسم مصير الفائدة يوم الخميس في أول اجتماع خلال 2020 (فيديوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

يبحث البنك المركزي مصير أسعار الفائدة في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بتشكيلها الجديد، يوم الخميس المقبل، وهو الاجتماع الذي تأجل من 26 ديسمبر الماضي لحين اعتماد تشكيل مجلس الإدارة للفترة الجديدة، واعتماد تشكيل لجنة السياسة النقدية.

وكان البنك المركزي خفض الفائدة بمجموع 4.5% على 4 مرات خلال العام الحالي، ووصل إجمالي الخفض خلال العامين الأخيرين إلى 6.5%، لتقترب أسعار الفائدة بذلك من مستواها قبل التعويم، حيث وصلت إلى مستوى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض.

ويرصد مصراوي خلال الفيديوجرافيك التالي أبرز توقعات بنوك الاستثمار والمصرفيين لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل.