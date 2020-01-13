المركزي: لم نتلقَ أي طلب من بنك عوده لبيع عملياته في مصر

كتبت- منال المصري:

قال البنك المركزي في بيان مقتضب اليوم الاثنين، إنه لم يتلقَ أي طلب من بنك عَوده اللبناني لبيع عملياته في مصر.

وجاء بيان البنك المركزي بعد أن قالت قناة العربية الإخبارية، اليوم، إن بنك عَوده اللبناني يتجه لبيع وحدته في مصر.

وانضم بنك عوده للسوق المحلية خلال مارس 2006، وعمل على تعميق دوره في القطاع المصرفي المصري خاصة فيما يتعلق بالقروض المشتركة، ووصل عدد فروعه إلى أكثر من 45 فرعًا حاليا، ويملك البنك أكثر من 128 ماكينة صراف آلي، وتعتبر مصر إحدى أهم الأسواق الرئيسية للبنك بجانب لبنان بلد المنشأ، وتركيا.

وقالت مصادر في البنك المركزي، لمصراوي، إن صفقة شراء بنك عوده مصر لأصول البنك الأهلي اليوناني لا تزال تخضع للمفاوضات بين الطرفين، ولم يتم صدور أي موافقات نهائية بشأنها من البنك.

وكان بنك عوده مصر، ومجموعة الأهلي اليوناني أعلنا في مايو الماضي، توقيع اتفاقية نهائية لشراء الفروع والعمليات المصرفية المملوكة للبنك اليوناني، وتقديمها للبنك المركزي من أجل الحصول على موافقته لإتمام الصفقة.

وأشارت المصادر إلى أن المركزي ينتظر قبل إصدار موافقته على إتمام الصفقة حسم حقوق العاملين في البنك الأهلي اليوناني وحصولهم علي كافة حقوقهم المالية.