بعد هبوط الدولار.. تراجع ملحوظ لسعر الريال مع استمرار موسم العمرة

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار الريال السعودي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات الأيام الثلاثة الأخيرة بالبنوك، تزامنا مع استمرار رحلات موسم العمرة الحالي وزيادة الإقبال المتوقعة مع موسم إجازات نصف العام، وذلك تزامنا مع تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في الأيام الأخيرة.

وبحسب بيانات البنك المركزي، انخفض متوسط سعر الريال السعودي بنحو 3.6 قرش في آخر أيام عمل بالبنوك، ليصل إلى نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع، مقابل 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع يوم الأربعاء الماضي.

وكان متوسط سعر الريال السعودي في البنوك انخفض أمام الجنيه خلال عام 2019 بنحو 53 قرشا بنسبة 11.1%، وذلك بعد أن كان 4.76 جنيه للشراء، و4.79 جنيه للبيع في نهاية عام 2018، وفقا لبيانات المركزي.

ووصل سعر الريال السعودي اليوم في بنكي الأهلي ومصر إلى 4.22 جنيه للشراء، و4.2596 جنيه للبيع

كما سجل سعر الريال في بنك القاهرة 4.2179 جنيه للشراء، و4.2570 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي بلغ سعر الريال اليوم 4.2119 جنيه للشراء، و4.2543 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 4.2273 جنيه للشراء، و4.2703 جنيه للبيع.

وكان متوسط سعر الدولار تراجع بنهاية تعاملات اليوم الاثنين إلى نحو 15.87 جنيه للشراء، و15.97 جنيه للبيع مقابل 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع يوم الأربعاء الماضي، بانخفاض 13 قرشا.