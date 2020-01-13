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مذكرة تفاهم بين جمعيتي اتصال ورجال الأعمال في مجال الابتكار وريادة الأعمال

01:15 م الإثنين 13 يناير 2020
مذكرة تفاهم بين جمعيتي اتصال ورجال الأعمال في مجال الابتكار وريادة الأعمال

خلال توقيع مذكرة التفاهم

كتب- علاء حجاج:

وقعت كلًا من جمعيتي اتصال ورجال الأعمال المصريين اليوم الإثنين مذكرة تفاهم بهدف توحيد جهود المنظمتين لخدمة شركات القطاع الخاص والمساهمة في التنمية المجتمعية للدولة.

وبحسب بيان صحفي صادر عن جمعية اتصال اليوم، تم الإتفاق على أن تشترك الجمعيتان في أنشطة لخدمة أعضائها في عدة مجالات منها الابتكار وريادة الأعمال وبناء القدرات التكنولوجية للأعضاء في مجالات التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الإصطناعي والتعليم الآلي وعلم البيانات ومعالجة اللغة الطبيعية وإنترنت الأشياء.

وقال حازم الطحاوي، رئيس منظمة اتصال إن التكنولوجيا أصبحت متداخلة في كل القطاعات والمجالات خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية للبلاد بمشروعات التحول الرقمي.

وأضاف الطحاوي أن اتصال ستصبح الذراع التكنولوجي الرئيسي بجمعية رجال الأعمال المصريين وستعمل من خلال الشركات الأعضاء فيها على تلبية كافة احتياجات أعضاء بجمعية رجال الأعمال.

ونقل البيان عن علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، قوله إنه تم الإتفاق على أن تمتد أنشطة كل جمعية لتشمل أعضاء الجمعية الأخرى، بداية من تنظيم فعاليات ومؤتمرات مشتركة للجمعيات، على أن تقدم جمعية اتصال أساليب وأنظمة تكنولوجية حديثة لخدمة الصناعات المختلفة التي تمثلها جمعية رجال الأعمال المصريين.

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رجال الأعمال المصريين مذكرة تفاهم جمعية اتصال ريادة الأعمال

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