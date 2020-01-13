بلتون تدخل الخليج وإفريقيا وتوسع الأنشطة غير المصرفية محليا في 2020

القاهرة- وكالات:

قال إبراهيم محمد كرم الرئيس التنفيذي لشركة بلتون المالية القابضة التابعة للرجل الأعمال نجيب ساويرس، اليوم الاثنين، إن شركته تعكف على خطة توسع قوية تشمل دخول أسواق الإمارات والسعودية ودولة إفريقية خلال هذا العام بجانب إطلاق خدمات نشاطي التمويل العقاري والتأجير التمويلي في يونيو حزيران المقبل.

وأضاف كرم في حوار مع وكالة رويترز أن شركته تستهدف أن تصبح ثاني أكبر شركة سمسرة في مصر هذا العام بجانب دخول نشاط التمويل الاستهلاكي قبل يونيو حزيران القادم.

وبلتون المالية القابضة إحدى أكبر المؤسسات المالية في مصر ولها فروع في أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط.

وقال كرم إن مجلس الإدارة فوضته في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتفاوض بشأن بيع حصتها في أورباخ جرايسون الأمريكية للوساطة في الأوراق المالية لتوقف الخسائر التي تكبدها لها الشركة الأمريكية وتتحول إلى الربحية.

وتابع "رغم أنها تساعدنا في التواجد بأكثر من 120 سوقا، لكن الخسارة التي تأتي منها كبيرة ولدينا خطة بشأنها سننتهي منها قبل مارس (آذار) المقبل".

واستحوذت بلتون على حصة حاكمة بشركة أورباخ جرايسون الأمريكية التي تعمل في ما يصل إلى 125 سوقا حول العالم.

وأضاف كرم الحاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ماسترخت الهولندية لرويترز "نستهدف أن تمثل الأنشطة المالية غير المصرفية من 30-40 بالمئة من إيرادات الشركة خلال الثلاث سنوات المقبلة وحتى "2023.

|خطتنا للعام الحالي أن نتحول للربحية...حصلنا على موافقة الرقابة المالية أمس وسنبدأ تفعيل تلك الأنشطة في يونيو المقبل بمحفظة متوقعة للتأجير التمويلي بنحو 600 مليون جنيه و400 مليون جنيه للتمويل العقاري... وقبل ذلك سنكون أطلقنا خدمات التمويل الاستهلاكي وسنبدأ أنشطة أخرى في مرحلة لاحقة قريبة"، بحسب ما قاله كرم.

وتشمل الأنشطة المالية غير المصرفية التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والتأمين والتمويل العقاري والتخصيم وغيرها.

وقال كرم ردا على سؤال حول تأخر دخول الشركة للقطاع مقارنة مع بقية المنافسين "نعم دخلنا الأنشطة المالية غير المصرفية متأخرين عن المنافسين، لكن نحن داخلين ودارسين السوق بشكل جيد وتعلمنا من أخطاء المنافسين في تلك المجالات وذلك سيوفر لنا تكلفة مخيفة".

|أنت تتحدث عن سوق واعدة به بين 100 و120 مليون مواطن ...متفائلون جدا بهذا السوق".

وبسؤاله عن استخدام أموال زيادة رأسمال الشركة التي تجري حاليا قال كرم "زيادة رأس المال بمبلغ 560 مليون جنيه جزء منه لسداد ديون والجزء الآخر 168 مليون جنيه للتوسع بنشاط السمسرة وتمويل توسعات جديدة وطرح صناديق استثمار جديدة ومتنوعة خلال هذا العام".

وينتهي الاكتتاب في زيادة رأسمال بلتون المالية في 19 يناير الجاري.

وأضاف كرم الذي احتلت شركته المركز الرابع بين 131 شركة وساطة مالية في مصر في العام الماضي "حصتنا السوقية حاليا تبلغ نحو خمسة بالمئة لكننا نستهدف زيادتها لنصبح ثاني أكبر شركة بالسوق خلال هذا العام".

"لدينا توسعات بقطاع السمسرة قوية هذا العام...سنعمل على زيادة محفظة الشراء بالهامش بجانب ضخ استثمارات في منصات التداول الإلكتروني الخاصة بنا... في الطروحات أيضا، نعمل على طرح لشركة خاصة كبيرة وقد نراه في 2020 بإذن الله".

وتتبع بلتون المالية القابضة نحو 13 شركة متخصصة في نشاط الاستثمار وإدارة الأصول والأوراق المالية وتغطية الاكتتابات. وكان ساويرس استحوذ على بلتون في نوفمبر من 2015 مقابل نحو 650 مليون جنيه.

وتابع كرم حول وضع السوق المصرية "السوق (البورصة) ضعيفة لكن ذلك بسبب ظروف المنطقة المحيطة...مصر من أكبر الأسواق التي سيأتي لها المستثمر...أرقام الاقتصاد تصعد بقوة وأي تحسن في الأحداث العالمية سيفرق معنا كثيرا".

"السوق تحتاج لعمق أكثر وهذا ما قد تقوم به الحكومة من خلال الطروحات الحكومية".

كانت الحكومة المصرية كشفت في مارس 2018 عن عزمها طرح حصص أقلية في 23 شركة بالبورصة في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه في غضون 24 إلى 30 شهرا، مر نحو 22 شهرا منها ولم تطرح الحكومة فيها سوى 4.5 بالمئة من أسهم الشركة الشرقية للدخان في وقت سابق من 2019.



وقال كرم الذي تولى في وقت سابق رئاسة صندوق تحيا مصر "الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إنه يريد طرح شركات الجيش في البورصة وهذا يؤكد أن البورصة موجودة على الأجندة السياسية".