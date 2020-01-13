قطاع الأعمال: القابضة للتأمين تحقق أعلى أرباح في تاريخها العام الماضي

كتبت- شيماء حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان اليوم الاثنين، إن الشركة القابضة للتأمين، حققت أكبر أرباح في تاريخها خلال العام المالي الماضي 2018 – 2019.

واعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة مصر القابضة للتأمين برئاسة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، القوائم المالية للشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي 2018-2019، بصافي ربح 4 مليارات جنيه بمعدل نمو قدره 22.5% مقارنة بالعام المالي السابق.

وقال باسل الحيني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، إن حصة الدولة في أرباح الشركة القابضة للتأمين ارتفعت عام 2018-2019 لتبلغ 1.5 مليار جنيه بمعدل نمو 98.1% مقارنة بعام 2017-2018.

وبلغ إجمالي الأقساط المصدرة بشركتي التأمين التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين عام 2018-2019 مبلغ 13.4 مليار جنيه بمعدل نمو 7% مقارنة بعام 2017-2018، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات لمصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة مبلغ 61.9 مليار جنيه، بحسب البيان.

وتضمن تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة، تنفيذ أكبر خطة للتطوير المؤسسي والتكنولوجي جوهرها الأساسي العنصر البشري من خلال اكتشاف مواهبهم وتنميتها وتمكينهم من استخدام قدراتهم وتوظيفها بالشكل الأمثل.

كما تم صياغة منظومة متكاملة تركز على إعداد وتأهيل قيادات شابة حيث تم إطلاق مبادرة أكاديمية (كفاءات 2020) كأحد البرامج التنفيذية للأهداف الاستراتيجية للمجموعة ، وذلك على مستوى شركات المجموعة الثلاث ( مصر للتأمين- مصر لتأمينات الحياة – مصر لإدارة الأصول العقارية)، بحسب البيان.

وأطلقت المجموعة مشروعات التطوير المؤسسي في الشركات التابعة بالاستعانة بمكاتب الخبرة المتخصصة المحلية والدولية، وتبدأ بصياغة الاستراتيجية طبقا لمتغيرات الأسواق والمنافسة.

وفي مجال النشاط التأميني، حققت المجموعة نتائج فعالة ومؤثرة فى تطوير الخدمات التأمينية للشركات التابعة مثل تطبيقات الموبايل والتابلت والإنترنت والسداد والتحصيل الإلكتروني، بحسب البيان.

وفي مجال الاستثمارات المالية، تنتهج المجموعة أسلوبا جديدا تماما لإدارة محفظة الاستثمارات المالية الضخمة التي لم تحقق على مدار السنوات العوائد المأمولة، من خلال شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية، المملوكة بالكامل للمجموعة والمدعمة بالمتخصصين في هذا المجال، في إدارة تلك المحفظة.

وفيما يخص النشاط العقاري، تسعى المجموعة إلى الاستفادة من الثروة العقارية من خلال الاستغلال الجيد لقطع الأراضى المملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، وإقامة مشروعات بالشراكة مع مستثمرين ومطورين عقاريين .

وتستهدف الشركة إظهار القيمة التاريخية والحضارية للقاهرة الخديوية، وخلق آلية للحفاظ على هذه العقارات ذات الطراز المعمارى المتميز وتعظيم قيمتها و التنسيق مع الجهات ذات الصلة في مصر ومع المؤسسات الدولية، بحسب البيان.

وتسعى مجموعة مصر القابضة للتأمين لإنشاء شركات جديدة لتعزيز مكانتها كأكبر كيان مالي غير مصرفي في مصر، ويشمل هذا شركة تأمين تكافلي "حياة" بالمشاركة مع أكبر بنكين حكوميين في مصر، وشركة تأمين ممتلكات، وصناديق استثمار مباشر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع دراسة إنشاء شركات تأمين طبي وتأجير تمويلي وتخصيم وتمويل مستهلكين.

كما أكد الوزير أهمية فصل نشاط إدارة الاستثمارات المالية لمجموعة مصر القابضة للتأمين من خلال شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية المملوكة بالكامل للمجموعة والاستعانة بكوادر محترفة لحسن إدارة هذه الاستثمارات وتعظيم العوائد.