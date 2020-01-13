"دراجون أويل" الإماراتية تتم استحواذها على حصة بي بي بامتياز نفط بمصر

كتب- مصطفى عيد:

شهد طارق الملا وزير البترول، احتفالية أقامتها شركة دراجون أويل الإماراتية بمناسبة إتمام الاتفاق على استحواذها على حصة شركة بي بي البريطانية في مناطق امتياز شركة جابكو بخليج السويس في صفقة بلغت قيمتها 500 مليون دولار، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين.

وقالت الوزارة إن هذه الصفقة تأتي في إطار توجه الشركة الإماراتية للتوسع في استثماراتها في مصر في مجال البحث والإنتاج للبترول والغاز، واهتمام الشركة البريطانية بزيادة التركيز على استثماراتها في مصر بمنطقة البحر المتوسط ودلتا النيل.

حضر الاحتفالية جمعة مبارك الجنيبي سفير الإمارات بالقاهرة، وعابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، وأشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، وسعيد الطاير نائب رئيس شركة دراجون أويل، وعلي راشد الجروان الرئيس التنفيذي للشركة، وهشام مكاوي الرئيس الإقليمي لشركة بي بي بشمال أفريقيا، ومحمد المليجي رئيس شركة جابكو.

وكانت وزارة البترول أعلنت في بيان خلال أكتوبر الماضي، أن شركة دراجون أويل المحدودة، أنجزت صفقة شراء حقوق امتياز شركة بي بي في مناطق خليج السويس، وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارة.

وأصبحت "دراجون أويل" بذلك شريك هيئة البترول، في كافة امتيازات إنتاج واكتشاف النفط في خليج السويس، حيث تقوم شركة بترول خليج السويس "جابكو" بالعمليات نيابة عن الهيئة والمقاول.

ودراجون أويل المحدودة هي منصة للتنقيب وإنتاج النفط، ومملوكة بالكامل لشركة بترول الإمارات الوطنية "إينوك".

وبحسب بيان اليوم، أكد طارق الملا، في كلمته عقب التوقيع، أهمية هذا الاتفاق الذي يعد مؤشرا على نجاح صناعة البترول والغاز كعامل جذب للاستثمارات العربية والأجنبية إلى مصر، كما يعد دلالة إيجابية على العلاقات الاقتصادية المتميزة والشراكة الاستراتيجية بين مصر والإمارات وما تشهده من تطور ملحوظ في ضوء توجه القيادة السياسية بالبلدين.

وأشاد الوزير باهتمام الشركات الإماراتية بضخ استثمارات كبيرة بالسوق المصري خاصة في القطاعات الحيوية مثل البترول والغاز، حتى صارت الإمارات في المركز الأول عربيا ودوليا من حيث الاستثمار الأجنبى المباشر في مصر خلال عام 2019 بقيمة حوالي 6.3 مليار دولار.

وأوضح أن هذه الاستثمارات تعكس نجاح استراتيجية الحكومة المصرية لتشجيع وتحفيز الاستثمارات العربية في الاقتصاد المصري، وتهيئة المناخ المناسب لها، وتذليل كافة العقبات لتحقيق المصالح المشتركة وجني عائدات استثمارية للاقتصاد المصري.

وقال الوزير إن مناخ الاستقرار السائد إلى جانب الحلول والمبادرات العملية التي قدمتها الحكومة لتدعيم مناخ الاستثمار ونجاحات قطاع البترول الأخيرة كان لها بالغ الأثر في تحفيز كبرى الشركات الإماراتية والعالمية لزيادة استثماراتها في قطاع البترول بمصر.

وأضاف أن استحواذ الشركة الإماراتية على حصة بي بي مناطق جابكو البترولية في خليج السويس يمثل انطلاقة جديدة لها في مصر في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج البترولى بخليج السويس.

وذكر الوزير أن هذا الاستحواذ له أهميته وتأثيره الإيجابي على شركة جابكو ومعدلات إنتاجها البترولي، حيث يمثل فرصة متميزة لضخ دماء جديدة وبمثابة انطلاقة للشركة التي تعد من أوائل الشركات المشتركة لإنتاج البترول في مصر والتي يرجع تأسيسها وبداية عملها إلى الستينيات بالقرن الماضي.

وتنتج شركة جابكو حاليا نحو 60 ألف برميل يوميا من 11 منطقة بخليج السويس، بحسب الوزير الذي أكد أن هذه الصفقة تؤسس كذلك لمرحلة جديدة من العمل في تاريخ الشركة في مجال البحث والتنمية.

ودعا الوزير الشركة الإماراتية إلى التركيز على تطبيق أفضل السبل لزيادة معدلات الإنتاج من حقول جابكو بمعدلات إنتاج أعلى من المعدلات الحالية خاصة وأن الحقول لا تزال تتمتع بإمكانيات أكبر بكثير مما تشير إليه التوقعات الحالية.

وأوضح أن ما تمتلكه الشركة الإماراتية من إمكانيات فنية وتكنولوجية عالية سيسهم في تطوير تلك الحقول البحرية واستغلالها بالشكل الأمثل بما ينعكس على زيادة إنتاجيتها مستقبلا، وارتفاع مساهمة جابكو السنوية في إنتاج مصر من البترول.

كما دعا الوزير الشركة الإماراتية إلى التركيز على زيادة أنشطتها واستثماراتها في مصر في ظل تعدد الفرص الاستثمارية المتاحة، مؤكدا استعداد الحكومة ووزارة البترول لدعم استثماراتها وتهيئة المناخ الملائم لها في إطار شراكة اقتصادية تحقق المصالح المشتركة للجانبين.

وقال علي راشد الجروان الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل، إن الشركة تسعى لبذل المزيد من الجهود لزيادة الإنتاج، والاهتمام بالعنصر البشري والمحافظة على سلامة الأفراد والممتلكات، وتوفير سبل التميز في الأداء، وتعزيز كفاءة الحفر والإنتاج، فضلا عن تعزيز العمل على حماية البيئة.

وأضاف أن دراجون أويل لديها استراتيجيات تنفيذية شاملة وخطط طموحة وبرامج تدريبية وبرامج للتطوير المستمر للوصول للأهداف المرجوة وفق رؤية قادرة على تلبية تطلعات الشركة من أنشطتها في مصر.

وذكر الجروان أن الشركة تطمح لزيادة إنتاج حقول جابكو بخليج السويس وتعزيز مكانتها التاريخية كشركة رائدة في إنتاج البترول فى مصر للوصول بالإنتاج إلى أكثر من ٧٥ ألف برميل يوميا، وهو ما لن يتأتى إلا بتطبيق أفضل الممارسات الفنية والتقنيات الحديثة والإبداع لتقديم حلول مبتكرة وعملية سريعة من خلال فرق العمل.

وأشار إلى أن دراجون أويل تسعى إلى تحقيق النمو المستدام واستكشاف فرص متميزة حيث تعمل بالإضافة إلى مصر في عدة دول فى المنطقة تشمل العراق، وتركمانستان، وأفغانستان، ويبلغ إجمالي إنتاجها الحالي ١٥٠ ألف برميل يوميا، ومن المخطط أن يتضاعف الإنتاج إلى ٣٠٠ ألف برميل يوميا خلال العام الحالي.

وقال سعيد الطايرنائب رئيس شركة دراجون أويل، إن الشراكة الجديدة مع مصر في مناطق جابكو تأتي تعزيزا للاستثمارات المشتركة بين مصر والإمارات في مجال البترول والغاز، في إطار العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين وفي ظل توجيهات القيادة السياسية الرشيدة في كل من مصر والإمارات.

وأضاف أن هذه الشراكة الجديدة بمثابة فرصة استثمارية استثنائية للطرفين لفتح آفاق تعاون جديدة مبنية على فرص واعدة في مصر التي تعد أحد أكثر الأسواق في المنطقة جذباً للاستثمارات العربية والأجنبية بما يعكس تنافسية المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر.

وذكر الطاير أن هذه الجاذبية تأتي نتيجة اهتمام قيادة مصر السياسية الرشيدة بإجراء الإصلاحات وتطبيق السياسات الداعمة لزيادة الاستثمارات ونمو الأعمال وإقامة البنية التحتية التي تعد أحد مقومات جذب الاستثمار بما أدى إلى أن تكون الإمارات في المرتبة الأولى للاستثمارات الأجنبية في مصر، وتنامي حجم استثماراتها عاما بعد الآخر.

وأكد التزام "دراجون أويل" بتطوير عمليات شركة جابكو ودعم التحسين والتطوير المستمر من أجل تحقيق أعلى درجات التميز وبلوغ النمو المطلوب في حجم الأعمال، مشيرا إلى أن شركته ملتزمة بالتطوير المستمر لكوادر شركة جابكو من خلال برامج تدريبية متطورة تعتمد أفضل الممارسات العالمية في مجال الصناعة.