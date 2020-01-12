المركزي يعلن وقف مبادرة تمويل المشروعات المتوسطة بفائدة 7%

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المركزي، اليوم الأحد، وقف مبادرة تمويل الشركات المتوسطة المنتظمة العاملة أو حديثة التأسيس بفائدة 7% لتمويل الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الجديدة في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة الجديدة والمتجددة.

وقال المركزي في كتاب دوري، اليوم الأحد، والمنشور على موقعه الإلكتروني، إن قرار إيقاف المبادرة جاء بعد استنفاد البنوك شريحة الـ 5 مليارات جنيه المخصصة للمشروعات المتوسطة (آلات ومعدات) من إجمالي قيمة 200 مليار جنيه مخصصة لمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي أطلقها في بداية 2016.

وكان البنك المركزي أطلق مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في يناير 2016 بقيمة 200 مليار جنيه بفائدة 5% لتمويل المشروعات الصغيرة، و7% لتمويل المشروعات المتوسطة لاستيراد الآلات والمعدات في مجالات الزراعة والصناعة والطاقة والمتجددة.

كما تضمنت المبادرة تخصيص 10 مليارات جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة "رأس المال العامل" بفائدة 12% للمشروعات المتوسطة بنفس المجالات، ولكن هذه الشريحة تم إيقافها العام الماضي بعد استنفاد المبلغ المخصص لها.

وأكد المركزي في كتابه الدوري للبنوك، والموقع باسم طارق عامر محافظ البنك، إمكانية استفادة القطاع الصناعي من مبادرة تمويل القطاع الخاص الصناعي التي تم الإعلان عنها منتصف الشهر الماضي، بفائدة متناقصة 10%، وتم تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه لها.

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي قال في تصريحات سابقة، إن البنوك ضخت تمويلات بقيمة 160 مليار جنيه في تمويل مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ إطلاق المبادرة وحتي نهاية نوفمبر الماضي.

وأطلق البنك المركزي، الشهر الماضي، مبادرة لتمويل القطاع الصناعي الخاص بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة مخفضة 10%، للمصانع التي تتراوح مبيعاتها سنويا بين 50 مليون جنيه ومليار حنيه.