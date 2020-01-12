لاستمرار beIN Sports في بث المباريات.. "بروموميديا" تشكو "الكاف" أمام "حماية المنافسة"

كتب- عبدالقادر رمضان:

قالت مصادر لمصراوي، اليوم الأحد، إن شركة بروموميديا للدعاية والإعلان، تقدمت بشكوى رسمية إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) بسبب استمرار شبكة بي.إن.سبورتس القطرية في بث بطولات وفعاليات الاتحاد، رغم إعلان فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير التي باعتها بشكل حصري للشبكة القطرية.

وسبق وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) عن فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية لحقوق البث التليفزيوني لبطولات الاتحاد، تنفيذًا لقرارات جهاز حماية المنافسة المصري والأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن، لكن من خلال الواقع العملي مازالت شبكة بي.إن.سبورتس مستمرة في بث مباريات الاتحاد وأنشطته.

يذكر أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية سبق وأكد على أنه مستمر في متابعة ومراقبة مدى تنفيذ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لقرارات الجهاز عند إعادة طرح حقوق تسويق وبث المسابقات الرياضية لكرة القدم في أفريقيا، واتباع أساليب وإجراءات تضمن الشفافية والعدالة بين المتنافسين من جميع وسائل البث التليفزيوني والإذاعي المختلفة، ولعدم تكرار المخالفة، حيث أن عدم الالتزام بقرارات الجهاز الصادرة في هذا الشأن ستُعد مخالفة جديدة ينبغي التعامل معها وفقًا للقانون.

وسبق وأصدرت المحكمة الاقتصادية أحكاما نهائية بتغريم كل من عيسى حياتو، الرئيس السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) وهشام العمراني، سكرتير عام الاتحاد السابق، وذلك بسبب المخالفات التي ارتكبها الاثنان، لقانون حماية المنافسة، ووقائع الفساد التي تورطوا فيها ببيع حقوق البث الخاصة بالاتحاد لشركة لاجاردير الفرنسية، التي منحتها لشبكة بي إن القطرية، والإضرار بالمشاهد المصري.

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