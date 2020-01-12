سوق الإنترنت يجذب 600 ألف عميل جديد خلال شهر أكتوبر

كتب علاء حجاج

أضاف سوق الإنترنت نحو 600 ألف عميل جديد خلال شهر أكتوبر الماضي، ليرتفع إجمالي عدد عملاء الإنترنت إلى 49.4 مليون عميل بنهاية الشهر مقابل 48.8 مليون عميل في نهاية سبتمبر الماضي.

وبحسب تقرير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت عبر المحمول من 38.2 مليون مستخدم في سبتمبر ليصل إلى 38.7 مليون مستخدم في أكتوبر بزيادة 500 ألف عميل .

فيما زاد عدد عملاء الإنترنت من خلال أجهزة "USB Modem" إلى 3.58 مليون عميل في أكتوبر الماضي مقابل 3.56 مليون عميل في سبتمبر الماضي.

كما زاد عدد عملاء الانترنت الثابت "ADSL" بشكل طفيف ليصل إلى 7.17 مليون عميل في أكتوبر الماضي مقابل 7.12 مليون عميل في سبتمبر الماضي.

وكان عدد مستخدمي سوق الإنترنت ارتفع بنحو مليون مستخدم جديد خلال شهر سبتمبر الماضي مقارنة بشهر أغسطس بدعم من مستخدمي الإنترنت عبر أجهزة USB Modem.

وزاد عدد مستخدمي الإنترنت عبر "USB Modem" بشكل ملحوظ، حيث ارتفع بمقدار 700 ألف مستخدم تقريبا خلال سبتمبر الماضي.