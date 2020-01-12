سوق المحمول يضيف 358 ألف مشترك جديد.. وفودافون أبرز المستفيدين

كتب- علاء حجاج:

أضاف سوق المحمول نحو 357.7 ألف مشترك جديد خلال شهر أكتوبر الماضي، ليرتفع إجمالي عدد مشتركي المحمول من 94.8 مليون مشترك في سبتمبر إلى 95.2 مليون مشترك في أكتوبر الماضي، وفقاً لمؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبحسب تقرير من وزارة الاتصالات، تمكنت شركة فودافون من إضافة نحو 230 ألف مشترك جديد في خدماتها خلال شهر أكتوبر الماضي لترفع عدد عملاءها من 39.9 مليون مشترك في سبتمبر الماضي إلى 40.2 مليون مشترك في أكتوبر.

واستطاعت أورنج إضافة نحو 37.9 ألف مشترك جديد لخدماتها خلال شهر أكتوبر الماضي، ليرتفع عدد مشتركي خدماتها إلى 28.3 مليون مشترك بنهاية الشهر مقابل 28.2 مليون مشترك في سبتمبر الماضي.

وبحسب تقرير وزارة الاتصالات، فقدت شركة اتصالات مصر نحو 100 ألف مشترك في شهر أكتوبر الماضي، حيث تراجع عدد مشتركي خدمات الشركة إلى نحو 19.9 مليون مشترك مقابل 20 مليون مشترك في سبتمبر الماضي.

وكان سوق المحمول أضاف 140 ألف مشترك جديد خلال شهر سبتمبر الماضي، ليرتفع عدد المشتركين إلى 94.9 مليون مشترك بنهاية الشهر، وفقا لتقرير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكان سوق المحمول شهد تراجعا في عدد مستخدميه على مدار عام كامل، جراء إجراءات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تدقيق بيانات المستخدمين، وهو ما أسهم في وقف كثير من الخطوط عن العمل.

كما ارتفع سعر الخط الواحد للمحمول إلى أكثر من 70 جنيهًا، نتيجة فرض رسم تنمية بقيمة 50 جنيهًا على كل خط يتم شراءه بداية من منتصف العام الماضي، الأمر الذي قلص من مبيعات الخطوط.