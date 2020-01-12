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أسعار الدولار تتراجع في بنكي الأهلي ومصر بمنتصف اليوم 12 يناير 2020

01:39 م الأحد 12 يناير 2020
أسعار الدولار تتراجع في بنكي الأهلي ومصر بمنتصف اليوم 12 يناير 2020

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 9 بنوك بين قرش و 4 قروش، خلال تعاملات منتصف تعاملات اليوم الأحد 12 يناير 2020، مقارنة بمستواه في الصباح، فيما استقر في بنكين أخرى.

البنك الأهلي المصري بقيمة قرشين:

سعر الشراء: 15.92 جنيه للشراء.

سعر البيع: 16.02 جنيه للبيع.

بنك مصر بقيمة قرشين:

سعر الشراء: 15.92 جنيه للشراء

سعر البيع: 16.02 جنيه للبيع.

بنك القاهرة بقيمة قرش:

سعر الشراء: 15.90 جنيه للشراء.

سعر البيع: 16 جنيها للبيع.

بنك الأسكندرية بقيمة قرشين:

سعر الشراء: 15.90 جنيه للشراء.

سعر االبيع: 16 جنيها للبيع.

بنك البركة:

سعر الشراء: 15.94 جنيه للشراء.

سعر البيع: 16.04 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس بقيمة 4 قروش:

سعر الشراء: 15.90 جنيه للشراء.

سعر البيع: 16 جنيها للبيع.

بنك التجاري الدولي بقيمة قرشين:

سعر الشراء: 15.90 جنيه للشراء.

سعر البيع: 16 جنيها للبيع.

بنك العربي الأفريقي بقيمة قرش:

سعر الشراء: 15.90 جنيه للشراء.

سعر البيع: 16 جنيها لليبع.

بنك التعمير والإسكان بقيمة قرشين:

سعر الشراء: 15.92 جنيه للشراء.

سعر اليبع: 16.02 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول بقيمة 3 قروش:

سعر الشراء: 15.91 جنيه للشراء.

سعر البيع: 16.01 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

سعر الشراء: 15.96 جنيه للشراء.

سعر البيع: 16.06 جنيه للبيع.

أسعار الدولار البنك الاهلي بنك مصر سعر صرف الدولار

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