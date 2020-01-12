أسعار الدولار تتراجع في بنكي الأهلي ومصر بمنتصف اليوم 12 يناير 2020
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 9 بنوك بين قرش و 4 قروش، خلال تعاملات منتصف تعاملات اليوم الأحد 12 يناير 2020، مقارنة بمستواه في الصباح، فيما استقر في بنكين أخرى.
البنك الأهلي المصري بقيمة قرشين:
سعر الشراء: 15.92 جنيه للشراء.
سعر البيع: 16.02 جنيه للبيع.
بنك مصر بقيمة قرشين:
سعر الشراء: 15.92 جنيه للشراء
سعر البيع: 16.02 جنيه للبيع.
بنك القاهرة بقيمة قرش:
سعر الشراء: 15.90 جنيه للشراء.
سعر البيع: 16 جنيها للبيع.
بنك الأسكندرية بقيمة قرشين:
سعر الشراء: 15.90 جنيه للشراء.
سعر االبيع: 16 جنيها للبيع.
بنك البركة:
سعر الشراء: 15.94 جنيه للشراء.
سعر البيع: 16.04 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس بقيمة 4 قروش:
سعر الشراء: 15.90 جنيه للشراء.
سعر البيع: 16 جنيها للبيع.
بنك التجاري الدولي بقيمة قرشين:
سعر الشراء: 15.90 جنيه للشراء.
سعر البيع: 16 جنيها للبيع.
بنك العربي الأفريقي بقيمة قرش:
سعر الشراء: 15.90 جنيه للشراء.
سعر البيع: 16 جنيها لليبع.
بنك التعمير والإسكان بقيمة قرشين:
سعر الشراء: 15.92 جنيه للشراء.
سعر اليبع: 16.02 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول بقيمة 3 قروش:
سعر الشراء: 15.91 جنيه للشراء.
سعر البيع: 16.01 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
سعر الشراء: 15.96 جنيه للشراء.
سعر البيع: 16.06 جنيه للبيع.
-
706
-
391
-
317
-
162
-
152
-
150
-
119
-
85
-
83
-
75
-
64
-
63
-
58
-
55