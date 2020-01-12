البنك المركزي: 32.8 مليار دولار ديون مصر للمؤسسات الدولية حتى يونيو

كتبت- ياسمين سليم:

تستحوذ المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين على النصيب الأكبر للدين الخارجي لمصر حتى نهاية يونيو 2019، بحسب ما تظهره بيانات حديثة للبنك المركزي المصري.

وأظهر تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الذي أصدره البنك المركزي على موقعه الإلكتروني أن الدين الخارجي لمصر بلغ بنهاية يونيو الماضي 108.7 مليار دولار، بنسبة زيادة 17.3% عن نفس الفترة عام 2018.

وتشير البيانات إلى أن مؤسسات دولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين والبنك الأفريقي للتنمية يستحوذون على النصيب الأكبر من الدين الخارجي لمصر بقيمة 32.8 مليار دولار من إجمالي الدين الخارجي.

وتتوزع هذه القيمة على صندوق النقد الدولي بقيمة 11.2 مليار دولار والبنك الدولي بقيمة 10.6 مليار دولار والبنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 3.2 مليار دولار والبنك الأفريقي للتنمية بقيمة 3 مليارات دولار.

وتأتي الدول العربية في المركز الثاني من حيث الدول الدائنة لمصر بقيمة إجمالية 23.5 مليار دولار، يتوزع معظمهم على السعودية والإمارات والكويت.

وأتاح التقرير موعد سداد ودائع السعودية والكويت والإمارات بعد أن اتفق البنك المركزي على تعديل موعد السداد العام الماضي.

وبحسب البيانات تبلغ إجمالي ودائع السعودية لدى مصر 7.891 مليار دولار شاملة الفائدة عليها، وتستحق على 4 دفعات تبدأ في العام الجاري وحتى العام المقبل.

وفي أكتوبر الماضي وقع البنك المركزي، اتفاقية لتجديد الودائع السعودية الموجودة لديه.

وحصل البنك المركزي على 5 ودائع من السعودية بقيمة إجمالية 8 مليارات دولار في الفترة من مايو 2012 وحتى منتصف 2017، لدعم الاقتصاد المصري.

ويبلغ إجمالي الودائع الكويت لدى مصر 4.109 مليار دولار شاملة الفوائد وتستحق على دفعتين، فيما تبلغ ودائع الإمارات 6.258 مليار دولار وتستحق على 10 دفعات.

وتتوزع بقية الديون الخارجية لمصر على 5 أعضاء من نادي باريس وهم ألمانيا بقيمة 3 مليارات دولار واليابان بقيمة 2.5 مليار دولار وفرنسا بقيمة 1.5 مليار دولار وأمريكا بقيمة 1.3 مليار دولار وبريطانيا بقيمة 1.1 مليار دولار، بالإضافة إلى 6.5 مليار دولار للصين.

دين طويل الأجل

ويقول التقرير البنك المركزي إن نسبة 75.8% من الدين الخارجي لمصر، دين طويل الأجل، بقيمة 82.4 مليار من إجمالي الدين الخارجي.

وتبلغ نسبة الدين متوسط الأجل 14% بقيمة 15.2 مليار دولار من إجمالي الدين، فيما تبلغ نسبة الدين قصير الأجل 11.1 مليار دولار بنسبة 10.2% من إجمالي الدين الخارجي.