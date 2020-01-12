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أسعار الذهب تواصل الارتفاع في السوق المحلي اليوم 12-1- 2020

12:57 م الأحد 12 يناير 2020
أسعار الذهب تواصل الارتفاع في السوق المحلي اليوم 12-1- 2020

مشغولات ذهبية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، خلال تعاملات اليوم الأحد 12 يناير 2020، مقارنة بمستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب غرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى نحو 692 جنيها مقابل نحو 691 جنيها أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 593 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 791 جنيها، وسعر الجنيه الذهب إلى 5536 جنيها.

اليوم هو ثاني أيام العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية.

أسعار الذهب الذهب عيار21 عيار18 جرام الذهب

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