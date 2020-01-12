"إتش سي" تتوقع خفض الفائدة في اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل

كتب- مصطفى عيد:

توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يخفض البنك المركزي، سعر الفائدة 1%، في اجتماع لجنة السياسة النقدية، يوم الخميس المقبل.

وذكر التقرير أن متوسط معدل التضخم من المتوقع أن يحقق 5.7% على مدار الستة أشهر المقبلة، وهو ما يعد أقل من التضخم المستهدف من البنك المركزي عند مستوى 9% للربع الرابع من 2020، "مما يسمح باستمرار تطبيق سياسة التيسير النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال آخذا في الاعتبار أيضا سياسات التيسير النقدي المتبعة حاليا على مستوى العالم"

وقالت مونيت دوس، محللة الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي، إن "تصاعد التضخم السنوي لشهر ديسمبر ليصل لمستوياته الحالية نظرا للتأثر السلبي بسنة الأساس في حين أن التضخم الشهري حقق انخفاضا للشهر التالي على التوالي مدفوعا بانخفاض أسعار الأغذية وجهود الحكومة لتفادي صدمات العرض المحتملة وتأمين توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة".

وأضافت: "نحن نتوقع استقرار في أسعار السلع الغذائية الأساسية بشكل عام في الشهور القليلة القادمة نظرا للاستقرار في أسعار السلع عالميا مثل السكر والدقيق والأرز مقارنة بمعدلات الأسعار العام الماضي."

وذكر التقرير أن رصيد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية ارتفع إلى 15.3مليار دولار أمريكي في نوفمبر من 14.8 مليار دولار أمريكي في أكتوبر.

وتوقع أن تعكس أرقام شهر ديسمبر مزيدا من التدفقات في أعقاب إعلان الولايات المتحدة والصين عن توقيعهما للمرحلة الأولى من اتفاقية التجارة بينهما والتي أعقبها تجدد التدفقات إلى الأسواق الناشئة.

"كذلك نتوقع استمرار جاذبية سوق الدين المصري للتدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار (Carry Trade) حيث أنه يقدم فرق إيجابي في معدل الفائدة الحقيقي مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى مثل تركيا"، بحسب ما ذكرته دوس.

يذكر أن البنك المركزي كان قد أجل اجتماع لجنة السياسات النقدية لينعقد في 16 يناير 2020 بدلا من 26 ديسمبر 2019 بعد تعيين التشكيل الجديد لمجلس الإدارة وللجنة السياسات.

اقرأ أيضًا:

الخميس المقبل.. ما التوقعات بشأن الفائدة بأول اجتماع للمركزي في 2020؟

بعد خفض الفائدة في الأهلي ومصر.. تعرف على الشهادات الأعلى عائدًا بالبنوك

بنكا الأهلي ومصر يخفضان الفائدة 1% على الشهادات الثلاثية

إلى أين تتجه أسعار الفائدة بالبنك المركزي في 2020؟