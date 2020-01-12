البورصة ترتقع في بداية تعاملات اليوم الأحد 12-1-2020

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.4%مع بداية تعاملات اليوم الأحد، إلى مستوى 13784 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.61% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.52%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 1.38%، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي، إلى مستوى 13729 نقطة.