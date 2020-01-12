البورصة ترتقع في بداية تعاملات اليوم الأحد 12-1-2020
10:50 ص الأحد 12 يناير 2020
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.4%مع بداية تعاملات اليوم الأحد، إلى مستوى 13784 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.61% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.52%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 1.38%، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي، إلى مستوى 13729 نقطة.
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