مصادر: الجمعية العمومية للمصرف العربي الدولي تجدد لهشام رامز رئيسا للبنك

كتبت- منال المصري:

قالت مصادر مصرفية في المصرف العربي الدولي لمصراوي، إن الجمعية العمومية بالبنك وافقت على التجديد لهشام رامز، في منصب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب التنفيذي لمدة جديدة تبلغ 3 سنوات.

وكان هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري السابق، تولى مهام منصبه رئيسًا لمجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا – تنفيذيًا - للمصرف العربي الدولي في مايو 2016.

وشغل "رامز" عدة مناصب مصرفية رفيعة، وهي محافظ البنك المركزي المصري خلال الفترة من فبراير 2013، حتى نوفمبر 2015، وشغل قبلها، منصب العضو المنتدب للبنك التجاري الدولي، وهو أكبر البنوك الخاصة العاملة في مصر، وتولى منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري لمدة 3 سنوات ونصف، خلال الفترة من 2008 إلى نوفمبر 2011،.

وترأس العقدة 3 بنوك أخرى هي قناة السويس والمصري الخليجي والمصرف العربي الدولي، و10 سنوات من العمل في المؤسسات المصرفية العالمية، ويمتلك خبرات كبيرة فى إدارة السياسة النقدية وأسواق الصرف.

وتتوزع الملكية الأكبر في رأس مال المصرف العربي الدولي بين البنك المركزي المصري بالنيابة عن مصر بحصة 38.76%، والبنك الخارجي الليبي بالنيابة عن ليبيا بحصة 38.76%، وجهاز أبو ظبي للإستثمار بحصة 12.503%، وشركة قطر القابضة نيابة عن دولة قطر بحصة 4.984%، وصندوق الاحتياطي العام للدولة بسلطنة عمان بحصة 2.49%، وشركة إنتر ناشيونال كابيتال تريدنج بحصة 2.503%.