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بالأسعار.. "كريم" تطلق خدمة نقل الأفراد بين المحافظات

02:56 م السبت 11 يناير 2020
بالأسعار.. "كريم" تطلق خدمة نقل الأفراد بين المحافظات

سيارة تابعة لشركة كريم

كتب- علاء حجاج:

أرسلت شركة كريم اليوم رسالة عبر البريد الإلكتروني، تخطرهم بإطلاق خدماتها للنقل بين عدد من المحافظات باستخدام خدمة "كريم جو وجو بلس"، وشملت الخدمة الجديدة خطوط تربط بين القاهرة والإسكندرية وعدد من مدن الدلتا والوجه القبلي والقناة.

وبحسب البريد الإلكتروني الذي أرسلته الشركة اليوم السبت لعملائها دشنت الشركة خطوطًا من القاهرة باتجاه 19 مدينة بمحافظات مختلفة أبرزهم "شرم الشيخ - كفر الشيخ - الغردقة -الإسكندرية - مرسى مطروح" والعكس، إضافة إلى إطلاق خطوط لنفس الخدمة بين الاسكندرية و17 مدينة أخرى والعكس.

وجاءت أسعار خدمات كريم للنقل بين المحافظات على النحو التالي:

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شركة كريم خدمة كريم جو جو بلس البريد الإلكتروني

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